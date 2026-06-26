Gendarmería abre sumario y suspende a jefe de Derechos Humanos por informe a favor del regreso del “Comandante Ramiro” a recinto en Rancagua

Durante este viernes, se reveló que la Dirección Nacional de Gendarmería abrió un sumario en contra del director del Departamento de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Fernando Mardones.

Esto se da después de que dicha repartición elaborara un informe que recomendó el regreso de Mauricio Hernández Norambuena, alias “Comandante Ramiro“, al Complejo Penitenciario de Rancagua por posible “trato inhumano“.

Fue durante esta semana que el Séptimo Juzgado de Garantía ordenó el retorno de Norambuena a la cárcel en la que estuvo por cinco años, lo que significó un revés para Gendarmería, institución que había trasladado a inicios de junio al exfrentista al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas).

El dictamen se produjo luego de que la defensa y la familia del “Comandante Ramiro” solicitaran al Poder Judicial su regreso a Rancagua por motivos de salud, ya que este padece diversas enfermedades. Para ello, utilizaron como argumento los resultados del informe del Departamento de Promoción y Protección de los Derechos Humanos.

El documento sugería devolver al recluso a su anterior prisión para que “se mantengan las atenciones de salud y las acciones o programas de reinserción social a las que tenía acceso antes de su traslado al Repas”, según consignó La Tercera.

El sumario contra Mardones

El sumario contra el jefe del departamento se ordenó después de que se elaborara el informe en las dependencias de la institución, reveló el medio antes citado.

Mardones firmó el documento que advertía del posible “trato inhumano” en el recinto de máxima seguridad de Santiago y, además, participó en las visitas de inspección que se le realizaron a Norambuena.

Tras quedar suspendido de sus funciones, la autoridad presentó su renuncia y dejará el puesto el próximo miércoles 1 de julio.

Además, en la investigación penal interna se revisará si los responsables del informe actuaron según lo estipulado por la normativa vigente.