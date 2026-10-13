Garzón usó celular extraviado de cliente para realizar compra: Confirman multa contra restaurante de Vitacura por estafa realizada por trabajador

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó una multa contra un restaurante por incumplir su deber de seguridad, luego de que uno de sus garzones se llevara el celular extraviado por un cliente y lo utilizara para realizar una compra con sus medios de pago.

Según lo informado por el Poder Judicial, en su fallo, la Décima Cuarta Sala del tribunal estableció que el establecimiento también incumplió sus obligaciones al continuar suministrando alcohol a clientes que presentaban signos evidentes de embriaguez.

Según la resolución, los propios trabajadores del restaurante reconocieron haber advertido el estado de los consumidores, quienes continuaron ingiriendo bebidas alcohólicas.

Respecto del teléfono, el tribunal sostuvo que el establecimiento no acreditó contar con procedimientos adecuados para custodiar y devolver las pertenencias extraviadas. En particular, señaló que el deber de seguridad incluye adoptar medidas de protección frente a situaciones previsibles que puedan afectar a los clientes.

La Corte también confirmó el rechazo de la demanda civil de indemnización presentada por el afectado, al considerar que no se acreditaron suficientemente los perjuicios materiales y morales reclamados ni su relación causal con el incumplimiento del restaurante.

De esta manera, el tribunal ratificó la sentencia dictada el 5 de diciembre de 2022 por el Primer Juzgado de Policía Local de Vitacura, manteniendo la responsabilidad infraccional del establecimiento.