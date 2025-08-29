“Estamos con esta hermosura gracias a ustedes”: Boric homenajea a matronas en vísperas de su día y recuerda nacimiento de su hija

En vísperas del Día de la Matrona, el presidente Gabriel Boric agradeció al equipo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile por la atención recibida en el nacimiento de su hija Violeta, destacando el rol de matronas y profesionales de la salud en un momento que calificó como “intenso e inolvidable”.

En la antesala del Día de la Matrona, que se conmemora este 31 de agosto en Chile, el presidente Gabriel Boric dedicó un homenaje a las trabajadoras y trabajadores de maternidad del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, recinto donde nació su hija, Violeta.

A través de un registro audiovisual al que accedió CNN Chile, el mandatario, acompañado de su pareja Paula Carrasco, agradeció la labor realizada durante el parto, destacando el rol de matronas, médicos y funcionarios del hospital.

“Muchas gracias a todo el equipo, a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores de maternidad del Hospital de la Chile. Estamos orgullosos de que nuestra hija Violeta haya nacido con ustedes, con la Ale, con el doctor Parra y con todo el equipo. El momento del parto fue intenso, vertiginoso, y no lo vamos a olvidar nunca”, expresó el jefe de Estado.

Boric también valoró la confianza y seguridad que el equipo entregó durante el proceso.

“Siempre nos sentimos seguros, especialmente con Paula. Uno es más observador, un poco inútil, pero el cariño está. Ahora estamos con esta hermosura gracias a ustedes, así que de corazón, los cuatro, con el Ale también, les decimos muchas gracias”, añadió.

Revisa el momento a continuación: