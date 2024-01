El presidente Gabriel Boric abordó la última polémica por la situación de Democracia Viva, luego de que salieran a la luz audios entre la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, y el exseremi de la cartera, Carlos Contreras, de poco antes de que se destapara el caso.

“Hemos entregado todos los antecedentes respecto al caso a la justicia, no hay nada que esconder”, insistió el mandatario, agregando que todos los funcionarios de Gobierno tienen la instrucción de cooperar con la investigación. Consultado por el informe del 7 de junio que es mencionado por Rojas, Boric respondió que “ese informe, que yo sepa, no está a disposición, no es algo que haya llegado“.