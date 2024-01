Este martes se dieron a conocer nuevos mensajes entre la exsubsecretaria Tatiana Rojas y el otrora seremi Carlos Contreras respecto a la situación de Democracia Viva previo al destape del caso en Antofagasta.

Los registros de audio revelados por Canal 13 dan cuenta de cómo se coordinó la respuesta comunicacional del Gobierno y plantean dudas sobre cuándo se le planteó el tema al ministro de Vivienda, Carlos Montes.

“Necesito el visto bueno del ministro”

En uno de los nuevos audios revelados se da a entender que Rojas consultó con el ministro Montes sobre la versión oficial a comunicar ante las consultas realizadas por medios de comunicación regionales, previo a la publicación del reportaje de Timeline en la web.

“Buen día subse, quisiera poder conversar sobre la estrategia conjunta que estamos elaborando con la diputación, sobre todo tener su opinión o aprensiones respecto a un eventual involucramiento de Contraloría”, se lee en un mensaje de WhatsApp de Contreras a Rojas, quien le responde “Carlos, ¿esto es por lo de la Fundación?”.

“Esperemos a ver qué nos dicen de La Moneda“, agrega la entonces subsecretaria. En los mensajes se aprecia cómo ambos se coordinaban para entregar un comunicado a los medios de comunicación, siendo Rojas quien pedía realizar algunas modificaciones y corregir aspectos.

“Hay que introducir el hecho primero, después las acciones que se han desarrollado, que en el fondo tiene que ver con que este es uno más entre otros, que está haciendo su trabajo, que estamos revisando exhaustivamente su cumplimiento, que eso está en regla, y luego un cierre con algo concreto”, menciona Rojas.

En un momento, Contreras avisa que el comunicado está listo y Rojas le pide esperar “a que te dé la señal para salir”. Tras la demora, el exseremi insiste: “Subse ¿algún lineamiento? En medios locales me están pidiendo comunicado y o cuña, estamos preparando respuestas a algunas preguntas, ¿me autoriza a salir en la línea que veníamos redactando?”.

En ese momento la exsubsecretaria escribe el siguiente mensaje: “Dame cinco, no me han respondido. Lo tenemos, pero necesito el VB (visto bueno) del ministro. Está en una charla. Baja del escenario y me habla. Aguanta 20 minutos”.