Fuertes lluvias provocan activación de quebradas en Lo Barnechea e inundaciones en San Carlos de Apoquindo

Las intensas precipitaciones registradas durante la tarde de este lunes han causado diversas inundaciones en el sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, además de la activación de quebradas en Lo Barnechea.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) instruyó a través de mensajería SAE evitar cursos de agua y pendientes en las dos comunas ante la activación de quebradas.

En tanto, desde la Municipalidad de Las Condes informaron que en la intersección de las calles Francisco Bulnes Correa y General Blanche se han reportado anegamientos, por lo que instruyeron a las personas a no transitar por el lugar.

Asimismo, llamaron a no transitar por las cercanías de la Quebrada de Apoquindo, específicamente en el cruce de Cristóbal Colón con Paul Harris y la calle La Quebrada.

Medida preventiva ⚠️ No transitar por la intersección de Francisco Bulnes Correa y General Blanche debido a anegamiento en dichas calles. Prefieran rutas alternativas y sigan las indicaciones de muestros equipos en terreno. — Las Condes (@Muni_LasCondes) October 26, 2026

Atención vecinos ⚠️

Debido a anegamiento en las calles, eviten transitar por las cercanías de Quebrada Apoquindo, específicamente en el cruce de Cristóbal Colón con Paul Harris y calle La Quebrada. — Las Condes (@Muni_LasCondes) October 26, 2026

Desde la Municipalidad de Lo Barnechea confirmaron además que se activó una quebrada en el kilómetro 8 de la Ruta G-21, camino a Farellones, por lo que se cortó el tránsito.

No obstante, señalaron que por el momento “el agua corre por su cauce que desemboca en el río Mapocho”, por lo que no se han reportado afectaciones y se enviaron cuadrillas municipales al lugar.

¡ATENCIÓN! Por activación de quebradas, evite cursos de agua y pendientes en las comunas de #LoBarnechea y #LasCondes, Región Metropolitana. Para reforzar el alertamiento preventivo #SENAPRED activó mensajería SAE. Mantente informado a través de los canales oficiales y sigue las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta en terreno. — SENAPRED (@Senapred) October 26, 2026

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