Fuerte temblor afecta a la zona central y al norte de Chile durante esta mañana: Descartan riesgo de tsunami
Por CNN Chile
15.10.2025 / 08:56
El sismo ocurrió a las 08:43 horas a 10 kilómetros del Parque Fray Jorge, en la Región de Coquimbo.
Un fuerte temblor se registró durante la madrugada de este miércoles 15 de octubre en la zona norte y centro de Chile, y cuyo epicentro se ubicó en la Región de Coquimbo.
De forma preliminar, de acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el sismo ocurrió a las 08:43 horas, 10 kilómetros al sureste del Parque Fray Jorge.
El sismo tuvo una magnitud de 5,6 y una profundidad de 22 kilómetros.
Desde Senapred se informó que “se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo”.
Por su parte, el SHOA indicó que el sismo “no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.