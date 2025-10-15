País temblor

Fuerte temblor afecta a la zona central y al norte de Chile durante esta mañana: Descartan riesgo de tsunami

Por CNN Chile

15.10.2025 / 08:56

{alt}

El sismo ocurrió a las 08:43 horas a 10 kilómetros del Parque Fray Jorge, en la Región de Coquimbo.

Un fuerte temblor se registró durante la madrugada de este miércoles 15 de octubre en la zona norte y centro de Chile, y cuyo epicentro se ubicó en la Región de Coquimbo.

De forma preliminar, de acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el sismo ocurrió a las 08:43 horas, 10 kilómetros al sureste del Parque Fray Jorge.

El sismo tuvo una magnitud de 5,6 y una profundidad de 22 kilómetros.

Desde Senapred se informó que “se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo”.

Por su parte, el SHOA indicó que el sismo “no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.

