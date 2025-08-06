Franco Parisi genera polémica con frase sobre mineros durante conversatorio: “Ojalá que enchulen a la vieja si quieren”

Los dichos del candidato del PDG fueron recibidos con pifias por parte del público presente, lo que llevó al abanderado a abandonar anticipadamente el recinto, argumentando compromisos de viajes.

En medio de un conversatorio universitario sobre el futuro de la minería en Chile, el candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, generó reacciones encontradas al expresar su respaldo a los altos sueldos en el sector minero utilizando frases que fueron calificadas por muchos como desafortunadas.

Durante el evento realizado en la Universidad Católica, Parisi no solo abogó por una mayor valoración del trabajo minero, sino que también celebró que quienes se desempeñan en esta industria tengan buenos ingresos.

“Me encanta que les vaya bien a los mineros”, expresó, para luego agregar: “Ojalá que se compren una camioneta más grande, ojalá que enchulen a la vieja si quieren”.

Pifias en la sala y salida anticipada

Las declaraciones provocaron pifias y murmullos de desaprobación entre parte del público presente. Visiblemente sorprendido por la reacción, el abanderado replicó: “No entiendo por qué están silvando”.

Poco después, y sin completar su participación en el conversatorio, Parisi anunció su salida, argumentando compromisos de viaje.

“Lamento retirarme, pero no tengo jet privado todavía”, comentó con tono irónico antes de abandonar el lugar.

Reconocimiento al trabajo minero

Previo al momento de tensión, Parisi había iniciado su intervención con un llamado a reconocer la labor de los trabajadores del sector.

“No podemos hablar de minería sin decir que no hemos respetado a nuestros mineros”, puntualizó, insistiendo en que es momento de agradecer su aporte a la economía nacional y de seguir mejorando sus condiciones salariales.