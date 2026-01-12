Francisco Huenchumilla renuncia a la presidencia de la DC: “Una nueva generación tiene que asumir”

En una carta, el senador apuntó a la necesidad de cambios profundos y recambio generacional.

Este domingo, el senador Francisco Huanchumilla anunció su renuncia a la presidencia de la Democracia Cristiana (DC), apuntando a la necesidad de un recambio.

¿Por qué Huenchumilla dejó la presidencia de la DC?

En una carta, el senador entregó un balance de su gestión al frente del partido, cargo que asumió en julio de 2025 tras la renuncia de Alberto Undurraga luego del respaldo de la DC a la candidatura de Jeannette Jara.

“Afrontamos y cumplimos las exigencias de la coyuntura, consistente básicamente en proclamar una candidatura presidencial común, un programa compartido y un acuerdo parlamentario. Atendidas las circunstancias, logramos un exitoso resultado parlamentario”, sostuvo.

Explicó las razones de su dimisión, mencionando la importancia de un recambio generacional. “Es la hora de un cambio profundo, de un golpe de timón y de un recambio generacional en la conducción partidaria.

“Es la hora de reorganizar y modernizar el partido desde la formación política a sus militantes, hasta establecer una sólida disciplina y cumplimiento con lealtad de los acuerdos y objetivos comunes”, agregó.

En esta línea, afirmó que “una nueva generación tiene que asumir la conducción partidaria y me atrevo a señalar que los ocho diputados tienen una palabra que decir al respecto, puesto que la política se hará fundamentalmente en las grandes decisiones en el parlamento y la estructura partidaria deberá dedicarse a trabajar directamente con todos los sectores sociales, a lo largo del territorio con presencia”.