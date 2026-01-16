Fiscalía detalla diligencias en terreno y con georadar para localizar cuerpo de Julia Chuñil

La fiscalía también anunció que apelará los arrestos domiciliarios de los imputados, mientras mantiene medidas de protección para los testigos y continúa utilizando equipos especializados, como georadar, para avanzar en la búsqueda en el entorno rural donde ocurrió el crimen.

La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, entregó este viernes nuevos detalles sobre la investigación por el asesinato de Julia Chuñil, confirmando que las diligencias en terreno se mantienen activas y que uno de los objetivos centrales es localizar el cuerpo de la víctima.

“Esta es una diligencia más de las que hemos realizado desde que se denunció la desaparición de doña Julia”, indicó Esquivel, explicando que su presencia en terreno forma parte de un programa de trabajo conjunto con equipos especializados de Carabineros, que colaboran en la investigación, y que no responde a un allanamiento específico.

La fiscal explicó que, si bien la investigación ya permitió formalizar a los imputados por delitos como parricidio, robo con violencia e inhumación ilegal, aún existen diligencias en curso, principalmente orientadas a dar con el paradero del cuerpo de la adulta mayor.

“Por lo tanto, el hallazgo de su cuerpo tiene que ver con una forma de agotar la investigación (…) Mientras no encontremos el cuerpo como Fiscalía, cualquier afirmación sería hipotetizar”, aseguró, aclarando que no es posible precisar la ubicación exacta mientras no se concreten estas diligencias.

“Lo importante acá es que el delito, la forma como ocurrió, el día y la hora en que ocurrió se acreditan con distintos antecedentes a pesar de no tener el cuerpo de doña Julia”, añadió.

Fiscalía va a apelar al arresto domiciliario de Pablo San Martín Chuñil, Jeannette Troncoso Chuñil y el exyerno de la víctima.

Esquivel además abordó la apelación presentada por Fiscalía ante la Corte de Apelaciones respecto de los arrestos domiciliarios de los imputados.

“Esperamos revertir la resolución del tribunal, porque consideramos que la libertad de ellos representa un peligro para la seguridad de la sociedad y podría afectar la investigación”, indicó, señalando que la mayor parte de la resolución judicial inicial fue ratificada y coincide con la teoría de Fiscalía.

Sobre la protección de testigos, la fiscal confirmó que se han adoptado medidas especiales amparadas en el estatuto de autoprotección para víctimas y testigos, debido a la complejidad de la causa y la relevancia de los testimonios recabados.

Búsqueda del cuerpo de Julia Chuñil

En relación con las pruebas, Esquivel informó que se han utilizado equipos especializados para la búsqueda en terrenos boscosos y densos, incluyendo georadar, así como otras herramientas adaptadas al entorno rural del lugar donde ocurrió el crimen.

Sin embargo, aclaró que aún no se ha encontrado ningún resto físico de la víctima.

Respecto al contexto de violencia familiar, la fiscal señaló que si bien no existían denuncias formales previas contra Julia Chuñil, los antecedentes recopilados durante la investigación permiten reconstruir un patrón de violencia histórica en el grupo familiar.

“El parricidio es una forma extrema de violencia intrafamiliar, lo que agrega complejidad a la investigación”, explicó.

Finalmente, Esquivel precisó que el domicilio donde ocurrió el crimen permanece incautado con autorización judicial, por lo que los imputados no podrían regresar al inmueble mientras continúen las diligencias de búsqueda del cuerpo y la recolección de evidencia circunstancial, si es que se llega a confirmar el arresto domiciliario para los imputados.