Polémica causaron las palabras del embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, quien planteó que uno de los factores en el resultado del plebiscito de salida guardaba relación con las “mentiras de la derecha” y advirtió que se trata de un problema que suele tener ese sector y el progresismo.

“La derecha dice cosas que no son ciertas, pero a pesar de no ser ciertas, se entienden fácil, y el progresismo dice cosas que son ciertas, pero que para poder explicarlas necesita que le presten atención. Acá paso eso”, dijo en conversación con Radio AM750 de Buenos Aires.

Tras ello, distintas figuras de Chile Vamos salieron a replicar sus declaraciones. Por su parte, el senador Iván Moreira (UDI) solicitó que la Comisión de Relaciones Exteriores se pronuncie por los dichos del embajador.

“Formalmente le he solicitado a la Canciller -Antonia Urrejola- que sea citado el embajador de Argentina en Chile para manifestar nuestra molestia por su intromisión inaceptable en la política interna y los insultos gratuitos a un sector relevante de la población”, señaló el parlamentario.

Sobre lo mismo, el diputado Sebastián Keitel (Evópoli) señaló a Emol que “el embajador Bielsa siempre se ha caracterizado por ser bien polémico”, agregando que “yo creo que no hizo lo correcto. Hay que medir las palabras especialmente siendo embajador”.

Si bien el parlamentario no se sumo a la petición de enviar una carta a la Cancillería, si aseguró que “tienen que ser conversaciones internas entre las respectivas autoridades. Pero si yo creo que tiene que ser una conversación no se pasillo, sino que sentado de manera seria y formal, pero no para que se envíe un documento formal por parte del Estado. Finalmente, a quien se está atacando es a un sector político y no a un país entero entonces claramente la ministra representa un país entero”.

Por su parte, el senador de RN, Manuel José Ossandón, señaló que “no corresponde que él se meta en nuestra política como nosotros no nos metemos en la de él (…) sí la canciller debiera mandarle una nota de reclamo porque por supuesto que no corresponde que se meta en nuestras cosas”.

Asimismo, la diputada Camila Flores calificó las declaraciones de Bielsa como “impresentables”, y subrayó que la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, “a estas alturas ya tendría que haber repudiado esta situación”.

“Tienen (ella y la Canciller) que solicitar un pronunciamiento, mínimo tienen que pedirnos disculpas, y por otro lado también ellas hacer sentir la molesta no solo del gobierno sino del Estado chileno”, dijo al mencionado medio.

“No podemos aceptar este tipo de expresiones que se involucran en la soberanía nacional. Si comenzamos a aceptar y normalizar este tipo de intervenciones desde el extranjero debilita totalmente nuestras relaciones”, agregó.