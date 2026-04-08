FEUACh condena agresión a ministra Lincolao: “No ampararemos cualquier acto de violencia”

A través de un comunicado, la Federación también enfatizó en que la mayoría de las manifestaciones se desarrollaron de forma pacífica.

La Federación de Estudiantes de la Universidad Austral de Chile (FEUACh) se pronunció este miércoles tras la agresión sufrida por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, durante una actividad en el campus Valdivia, en medio de manifestaciones estudiantiles.

El incidente se produjo luego de que la autoridad participara en la inauguración del año académico, instancia en la que presentó los ejes de su cartera.

Al finalizar, un grupo de estudiantes la increpó con insultos, empujones y el lanzamiento de agua, según registros difundidos por Radio Biobío.

“Esto no significa una pérdida del valor del fondo de la manifestación”

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la organización estudiantil defendió el derecho a la movilización, señalando que “las expresiones de descontento y las movilizaciones sociales son legítimas y expresan el sentir de las comunidades”.

No obstante, marcaron distancia respecto a los hechos de violencia registrados durante la jornada.

“Condenamos y no ampararemos cualquier acto de violencia acaecido en contra de la ministra Ximena Lincolao en esta manifestación”, indicaron.

En esa línea, enfatizaron que la mayoría de las manifestaciones se desarrollaron de forma pacífica.

“Esto no significa una pérdida del valor del fondo de la manifestación, mayoritariamente en la que nuestros compañeros y compañeras participaron de manera pacífica y legítima”, afirmaron.

El comunicado también incluyó críticas hacia el Gobierno, al que responsabilizan del clima de conflictividad social.

“La falta de gobernabilidad por parte del Gobierno, su indolencia y su carencia de conocimiento de la realidad chilena han generado que, por sus decisiones, aumente el costo de vida para nosotras y nosotros, y que se coarten las posibilidades de desarrollo académico, tan necesario para generar un modelo de desarrollo estratégico para nuestro país.”, señalaron.

Finalmente, la federación hizo un llamado tanto a los estudiantes como a las autoridades “a seguir manifestándonos de manera pacífica, y al Gobierno a que escuche a su pueblo y corrija el rumbo”.