Inesperado para el mundo político chileno ha sido el fallecimiento de Antonio Leal Labrín, uno de los fundadores del Partido Por la Democracia (PPD), ex presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, además de respetado académico.

El miércoles 17 de noviembre, su cuenta de Twitter fue utilizada por su hijo Lucas, para anunciar el deceso, que según ha consignado El Mostrador, se debería al padecimiento de un cáncer. Cinco días antes, Leal utilizaba la red social para opinar del acontecer político, específicamente de las posturas contrapuestas dentro del Partido Comunista (PC) ante las elecciones presidenciales de Nicaragua.

Soy Lucas hijo de Antonio, escribo con gran tristeza este mensaje para mencionar que hoy mi padre ha fallecido. Entregaré los datos del velorio más tarde. — antonio leal (@antonioleallabr) November 17, 2021

“Es una vergüenza ética y política que el PC valide elecciones fraudulentas en Nicaragua donde hay siete candidatos presidenciales presos, represión sistemática a opositores y todo para consagrar un nuevo período de la dictadura de Ortega ¿Con este rostro quieren gobernar Chile?“, señalaba Leal en Twitter.

En tanto, las palabras y muestras de aprecio a su legado no se han hecho esperar. Heraldo Muñoz, el ex canciller y ex presidente PPD, manifestó en su Twitter que el fallecimiento de Leal es “difícil creer, pues hablamos por teléfono, hace escasos días. Voz potente y sofisticada por los DD.HH., la democracia y la justicia, es una pérdida para el progresismo. QEPD”.

He recibido con enorme pesar la noticia del fallecimiento de mi amigo, ex Pdte de la Cámara, #AntonioLeal. Difícil creer, pues hablamos por teléfono, hace escasos días. Voz potente y sofisticada por los DDHH, la democracia y la justicia, es una perdida para el progresismo. QEPD. pic.twitter.com/gDhNg8mNSj — Heraldo Muñoz (@HeraldoMunoz) November 17, 2021

Por su parte, la actual jefa del partido, Natalia Piergentili, envió también un mensaje personal a la memoria del político: “Gracias por todo tu apoyo cariño siempre”.