Reportan evacuación en Hospital de Curacaví tras explosión de red de oxígeno: Incendio fue controlado

Bomberos informó que se están llevando a cabo trabajos de ventilación al interior del recinto hospitalario.

Una explosión en la red de oxígeno en la zona de Urgencias obligó a evacuar las dependencias del Hospital de Curacaví.

La situación dejó a dos personas con lesiones leves.

Bomberos informó que el incendio que se generó fue menor y que ya fue controlado.

Ahora se están realizando las labores de ventilación del recinto hospitalario.

Noticia en desarrollo…