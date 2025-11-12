Reportan evacuación en Hospital de Curacaví tras explosión de red de oxígeno: Incendio fue controlado

Kaiser sorprende a Matthei con una rosa por su cumpleaños: Candidata le agradeció en alemán
"Me voy a permitir una libertad", dijo Kaiser, sacándose de su chaqueta una rosa y entregándosela a Matthei que, sorprendida, le agradeció en Alemán.
Bomberos informó que se están llevando a cabo trabajos de ventilación al interior del recinto hospitalario.
Una explosión en la red de oxígeno en la zona de Urgencias obligó a evacuar las dependencias del Hospital de Curacaví.
La situación dejó a dos personas con lesiones leves.
Bomberos informó que el incendio que se generó fue menor y que ya fue controlado.
Ahora se están realizando las labores de ventilación del recinto hospitalario.
Noticia en desarrollo…
"Me voy a permitir una libertad", dijo Kaiser, sacándose de su chaqueta una rosa y entregándosela a Matthei que, sorprendida, le agradeció en Alemán.