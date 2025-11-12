País curacaví

Reportan evacuación en Hospital de Curacaví tras explosión de red de oxígeno: Incendio fue controlado

Por CNN Chile

12.11.2025 / 11:34

Bomberos informó que se están llevando a cabo trabajos de ventilación al interior del recinto hospitalario.

Una explosión en la red de oxígeno en la zona de Urgencias obligó a evacuar las dependencias del Hospital de Curacaví.

La situación dejó a dos personas con lesiones leves.

Bomberos informó que el incendio que se generó fue menor y que ya fue controlado.

Ahora se están realizando las labores de ventilación del recinto hospitalario.

Noticia en desarrollo…

