Estados Unidos entregará donación de asistencia a Chile para enfrentar incendios forestales

Por CNN Chile

18.01.2026 / 13:00

"Estados Unidos acompaña a Chile con acciones concretas", señaló Brandon Judd, embajador estadounidense en Chile.

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, informó que su país aportará a Chile con asistencia para enfrentar los incendios forestales.

“El presidente Trump me ha autorizado a apoyar a Chile con una donación de asistencia para enfrentar los incendios forestales. En los momentos más difíciles, Estados Unidos acompaña a Chile con acciones concretas para proteger las comunidades, vidas y recursos naturales”, señaló en sus redes sociales.

Situación de incendios forestales en Chile

Los incendios más grandes se desarrollan hasta ahora en las regiones de Ñuble y Biobío. 

Debido a ello, el presidente Gabriel Boric decretó estado de catástrofe en ambas regiones, las que se mantienen también bajo alerta roja.

Tras el Cogrid Nacional, desde el Gobierno informaron que hasta el momento hay 16 personas que han fallecido debido a los incendios forestales.

En tanto, Senapred ha llamado a evacuar distintos sectores en el Biobío, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando para combatir el avance de las llamas.

