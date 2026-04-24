“Es inconcebible que trabajadores con contrato y jornada completa estén bajo la línea de la pobreza”: CUT advierte que el salario mínimo no alcanza para cubrir el costo de la vida

En el marco de las conversaciones con el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda por el reajuste del ingreso mínimo que debe comenzar a regir el 1 de mayo, el líder de la CUT, José Manuel Díaz, expresó reparos tanto al nivel actual de remuneraciones como al mecanismo de incremento planteado por el Gobierno.

Durante una entrevista en, Radio Pauta, Díaz sostuvo que el salario mínimo vigente —que alcanza los $539 mil brutos y cerca de $430 mil líquidos— resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas. En esa línea, enfatizó que “para la CUT es inconcebible que trabajadores con contrato y jornada completa estén bajo la línea de la pobreza”.

El dirigente también puso el foco en el aumento del costo de vida, señalando que la canasta básica de alimentos llega a $91 mil por persona. A esto sumó una caída del poder adquisitivo que cifró entre 20% y 30%, atribuyendo estos antecedentes a organismos como el Banco Central de Chile y el Fondo Monetario Internacional.

Respecto a la propuesta del Ejecutivo, Díaz cuestionó que el ajuste se limite a la reposición del IPC. “El gobierno está por reponer el IPC pasado, que son como $19 mil”, afirmó, advirtiendo que esa alternativa implicaría una merma en la capacidad de compra: “La gente en Chile va a tener menos plata para comprar, es simple”.

Sobre otros temas, el presidente de la CUT manifestó dudas en torno al impacto del plan de reconstrucción del Gobierno en el empleo y el crecimiento económico, insistiendo en que la prioridad sindical es asegurar ingresos suficientes.

Finalmente, se refirió a la implementación de la jornada laboral de 40 horas, destacándola como “un avance histórico”, aunque recalcó la necesidad de reforzar la fiscalización. “Esperamos que se cumplan las 40 horas y que la aplicación sea con acuerdo entre sindicatos y empleadores”, concluyó.