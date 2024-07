“Hay que separar el ofertón barato de ideas que están basadas en la evidencia”: Valencia aborda solicitud de Estado de Excepción

El persecutor apuntó en entrevista con CNN Chile Radio algunos aspectos clave alrededor de cómo se decreta un Estado de Excepción, cómo afrontar los principales problemas de la situación carcelaria en el país, entre otros temas. Revisa todo lo que dijo.

18 muertos fue el saldo que dejó la preocupante ola de homicidios registrada el último fin de semana largo en el territorio nacional. 17 de ellos en la Región Metropolitana.

Ante ello, distintos personeros del espectro político urgieron al Gobierno a decretar un estado de excepción constitucional en la capital, para enfrentar dicha crisis de seguridad. El Ejecutivo llevó a cabo este jueves un gabinete pro seguridad, encabezado por el Presidente Gabriel Boric.



“El recrudecimiento de la violencia que hemos visto el último fin de semana nos obliga y corresponde a tener todo el Estado, dirigido por el Gobierno, un sentido de urgencia que no puede ni titubear ni dejarse amedrentar”, sostuvo el mandatario en dicha cita.

El Gobierno aún no se manifiesta respecto a la idea de decretar un estado de excepción. Otras autoridades del Estado, como el fiscal nacional, Ángel Valencia, abordaron el tema y compartieron su visión.

¿Qué dijo el fiscal nacional?

En entrevista con CNN Chile Radio este jueves, el persecutor expresó que la decisión de decretar dicha medida es una decisión política y no le compete a él tomarla. De igual forma, señaló que para estos casos el verdadero problema de las medidas no es decretarlas, sino levantarlas posteriormente.

“Los problemas de medidas de esa naturaleza no son decretarlas, los problemas son sacarlas. Un ejemplo es lo que nos está pasando ahora en La Araucanía. Necesitamos hoy día un acuerdo general y el estado de excepción ha sido útil, pero es excepción, no es permanente. (…) Yo no quisiera emitir una opinión favorable o contra, es una decisión que se toma en el contexto de la política, pero siempre creo que sería positivo tener en cuenta cómo salimos por la visión general“.

Estado de Excepción ¿un ofertón barato?

El fiscal también destacó la importancia de tener un plan integral y fundamentado para enfrentar la crisis de seguridad. “Ahora, yo quisiera separar lo que son las ocurrencias, las ideas, el ofertón barato o simple, de aquellos que son ideas que pueden ser bien intencionadas, basadas en la experiencia, ojalá aquellas que están basadas en la evidencia”, añadió.

Valencia subrayó la necesidad de que las autoridades no se encierren y dejen de escuchar a la comunidad, a los líderes de opinión y a la sociedad civil respecto a sus ideas sobre cómo enfrentar el problema de la violencia.

“Es una sensación parecida, es la sensación de que estamos tomando un conjunto de medidas, estamos realizando una serie de acciones y, pese a ello, hay un conjunto de sujetos a los cuales esto casi les resulta indiferente”, indicó.

Finalmente, el fiscal hizo un llamado a enfrentar los problemas de seguridad con iniciativas de corto, mediano y largo plazo, enfatizando que la ciudadanía necesita respuestas inmediatas, pero también soluciones sostenibles a largo plazo.