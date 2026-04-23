¿En qué consiste el proyecto de “responsabilidad parental”? Lo que se sabe de la iniciativa que presentará el Gobierno

En el marco de las diversas medidas que está impulsando el Ejecutivo para abordar los hechos de violencia al interior de los establecimientos educacionales, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, dio a conocer los lineamientos de un nuevo proyecto que busca establecer un régimen de responsabilidad parental, con el objetivo de reforzar el involucramiento efectivo de las familias en la formación de niños, niñas y adolescentes.

En ese contexto, adelantó en Emol TV que esta propuesta busca establecer un nuevo régimen de responsabilidad parental para fortalecer el involucramiento efectivo de las familias en la formación de niños, niñas y adolescentes (NNA).

Régimen de responsabilidad parental

El proyecto de ley plantea la creación de un régimen específico que permita hacer efectiva la responsabilidad de madres y padres frente a los hechos de sus hijos, generando además una señal clara sobre su rol en la educación y formación.

Procedimientos más ágiles en justicia de familia

Uno de los principales cambios considera trasladar estas materias a la justicia de familia, lo que permitiría contar con procedimientos más breves y efectivos. El titular de Justicia destacó que se busca facilitar que los casos sean abordados oportunamente, superando los actuales tiempos de tramitación que dificultan la aplicación de las normas vigentes.

Medidas de protección y responsabilidad

El nuevo sistema permitiría que los jueces adopten medidas de protección respecto de los menores, junto con aplicar normas de carácter infraccional a los padres en caso de incumplimiento de sus deberes. Asimismo, se contempla que terceros afectados puedan acceder a mecanismos de indemnización en procesos más expeditos.

Incentivo al involucramiento familiar

El ministro Rabat enfatizó que esta propuesta apunta a fortalecer el compromiso de los padres en la educación de sus hijos, promoviendo un involucramiento directo y activo en su desarrollo, en línea con las necesidades que hoy enfrenta la sociedad.

Además, se estudia la posibilidad de que el juez de familia disponga, entre otras medidas, la participación de madres y padres en programas de habilidades parentales, reforzando así una respuesta que combine responsabilidad con apoyo efectivo.