Emilia Ríos publica los mensajes que envió a Sichel luego que él asegurara que no le habló tras ser agredido

En sus redes sociales, la alcaldesa de Ñuñoa publicó pantallazos de mensajes hacia el candidato de Chile Vamos luego que asegurara que ella no lo había contactado luego de ser golpeado.

Fue el pasado martes 6 de agosto que el candidato a alcalde de Ñuñoa por Chile Vamos, Sebastián Sichel, sufrió una agresión mientras grababa un video sobre los árboles caídos en la comuna.

La situación generó rechazo transversal en el mundo político. Aunque el propio Sichel cuestionó el apoyo de parte de la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (FA).

En conversación con Radio Agricultura, el candidato aseguró que “me preocupan ciertas declaraciones, como las de la alcaldesa Ríos que dice que condena la violencia y que habló personalmente conmigo, pero nunca habló conmigo, no me llamó. Ella puso en Twitter que había hablado conmigo, y esa deshonestidad me parece brutal“.

Los descargos de Emilia Ríos

Fue a través de esa misma red social que la alcaldesa Ríos salió a desmentir a su contrincante en la elección de octubre.

“Lamento tener que hacer esto, pero acá tengo el pantallazo de cuando tomé contacto contigo intentando llamarte Sebastián Sichel y los mensajes que te mandé para saber si estabas bien porque no contestaste”, comenzó indicando.

Finalmente, señaló que “como alcaldesa tengo muchas responsabilidades, ese día, junto al equipo municipal estuvimos en terreno enfocados en la emergencia, preocupada de la gente que vive en Ñuñoa. Tal y como lo mencioné ese día, reafirmo mi compromiso con la democracia y mi condena a la agresion que sufriste“.

Lamento tener que hacer esto, pero acá tengo el pantallazo de cuando tomé contacto contigo intentando llamarte @sebastiansichel y los mensajes que te mandé para saber si estabas bien porque no contestaste. Como alcaldesa tengo muchas responsabilidades, ese día, junto al equipo… https://t.co/dRr5K0r8jq pic.twitter.com/uINy7naMC3 — Emilia Ríos Saavedra (@EmiliaRiosS) August 9, 2024

“Seré el primero en reconocer un error”

Luego que Ríos realizara la publicación en X, fue el propio Sichel el que se disculpó por el hecho. “¡Nobleza Obliga! Revisando los whatsApp que ingresaron el día de la agresión, efectivamente encontré los mensajes de Emilia Ríos”.

“Quiero contribuir en una política honesta y seré el primero en reconocer un error”, sentenció.