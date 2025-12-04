País elecciones presidenciales

Embajador de EE.UU. se reúne con José Antonio Kast y promete mayor cooperación con Chile

Por CNN Chile

04.12.2025 / 21:55

A través de redes sociales, el diplomático, Brandon Judd, agradeció “la conversación y el intercambio de ideas sobre desafíos compartidos”.

Este jueves el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, se reunió con el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, destacando que la conversación permitió intercambiar perspectivas sobre una serie de desafíos que ambos países enfrentan.

A través de redes sociales, el diplomático agradeció “la conversación y el intercambio de ideas sobre desafíos compartidos”.

El representante de la administración de Donald Trump subrayó además que Washington mantendrá su compromiso con Santiago en temas clave.

Seguiremos impulsando una cooperación práctica entre EE.UU. y Chile —seguridad, crecimiento e innovación— con pleno respeto por la institucionalidad democrática”, afirmó.

