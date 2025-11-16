Elecciones 2025: Resultado preliminar del Servel con 15,04% muestra a Jeannette Jara liderando la votación

Los primeros resultados preliminares de las elecciones presidenciales entregan un panorama inicial de los candidatos más votados, en una jornada en la que más de 15 millones de personas están habilitadas para sufragar en Chile y en el extranjero.

El Servicio Electoral (Servel) publicó el primer resultado preliminar de las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025, con un total de 15,04% mesas escrutadas hasta el momento. Según esta información, el candidato que lidera la votación hasta ahora es Jeannette Jara con 31,33%.

En segundo lugar se ubica José Antonio Kast (23,27%), mientras que el resto de los aspirantes presenta los siguientes porcentajes: Evelyn Matthei (15,54%), Franco Parisi (13,62%), Johannes Kaiser (13,32%), Harold Mayne-Nicholls (1,30%), Marco Enríquez-Ominami (0,97%) y Eduardo Artés (0,65%).

El Servel recuerda que estos datos corresponden a resultados preliminares y están sujetos a actualización conforme avance el conteo de votos en todo el país y en el extranjero.

Según el padrón definitivo, 15.779.102 personas están habilitadas para participar en la jornada electoral, de las cuales 15.618.167 residen en Chile y 160.935 se encuentran en el extranjero, distribuidas en distintos consulados y embajadas.

Estos números representan solo un primer vistazo a los resultados, que continuarán actualizándose a medida que se reciba la información oficial de todas las mesas de votación.

