Elecciones 2025: ¿Cuándo un voto es nulo y qué proyectan las encuestas para la segunda vuelta?

¿Qué dice el Servel respecto al voto nulo? ¿Qué proyectaron las encuestas antes de la veda electoral? Revisa aquí todos los detalles.

El padrón electoral para las elecciones de 2025, según informó el Servicio Electoral (Servel), está compuesto por 15.791.056 personas habilitadas para votar en el país.

Del total, 886.190 son votantes extranjeros. Las nacionalidades con mayor número de electores corresponden a Venezuela (237.889), Perú (193.883) y Colombia (103.239).

A esto se suman 160.856 chilenos residentes en el exterior, quienes también forman parte del padrón.

En la primera vuelta presidencial del 16 de noviembre, participaron 13.388.455 personas. De ellas, los votos válidamente emitidos fueron 12.885.928 (96,25%), mientras que se registraron 360.571 votos nulos (2,69%) y 141.956 votos en blanco (1,06%).

En el extranjero, los comicios convocaron a 64.269 electores. De ese total, se emitieron 63.387 votos válidos (99,25%), además de 355 votos nulos (0,55%) y 127 votos en blanco (0,20%).

¿Qué es un voto nulo?

La legislación establece criterios específicos sobre cómo marcar las preferencias en la papeleta. Para que el voto sea válido, se debe marcar solo una opción por voto en cada cédula electoral.

“Si usted marca más de una opción en la cédula, su voto será considerado nulo”, especificó el Servel.

Proyecciones en la segunda vuelta

Al revisar los sondeos previos al inicio de la veda electoral, la encuesta Panel Ciudadano UDD mostró que un 16% de las personas consultadas anularía, no sabe o no votaría en un balotaje entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.

En Pulso Ciudadano el 17,7% los encuestados declararon nulo/blanco/no sabe y el 5,5% afimó que no votará. Y en la encuesta Plaza Pública Cadem el 18% (-1pto) no sabe o no responde.

Respecto a las mediciones, es importante considerar que la población encuestada es menor que el padrón electoral publicado por el Servel.