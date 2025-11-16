Carabineros desmiente supuesto fraude electoral registrado en Puerto Montt: Video era de un voto asistido fuera del local de votación

Desde la institución policial señalaron que se trasladó una urna para ayudar a una persona con obesidad mórbida.

Carabineros desmintió una denuncia realizada en un video grabado en Puerto Montt en el que se acusaba un eventual fraude electoral.

El registro, vizalizado en TikTok, muestra a apoderados del Servel con una urna de votos fuera de un local de votación, al lado de una camioneta.

Fue desde Carabineros que desmintieron las acusaciones. Desde la institución, señalaron que el registro corresponde a un voto asistido que se gestionó afuera del local.

Esto, dado que arribó a emitir su sufragio una persona con obesidad mórbida, por lo que se trasladó la urna para facilitar su votación en el vehículo.

Esto ocurrió en presencia de personal de Carabineros, tal como se puede apreciar en el propio registro viralizado.