Dos mujeres ofrecieron $171 mil a carabineros para evitar ser detenidas: Las arrestaron por cohecho

Dos mujeres intentaron ofrecer dinero a carabineros para evitar ser detenidas.

El hecho se registró la noche del lunes en la intersección de Fray Camilo Henríquez con 10 de Julio, en Santiago, cuando personal policial de radiopatrullas realizaba fiscalizaciones.

Allí, los funcionarios fiscalizaron a una mujer y, al revisar sus pertenencias, constataron que tenía diversos envoltorios de nylon con marihuana y cocaína y que habría estado realizando una transacción de drogas.

Al ser detenida, la mujer ofreció una suma de dinero a carabineros para recuperar su libertad. En ese momento, además, llegó hasta el lugar una amiga de la involucrada, sumando otro monto y reuniendo entre ambas $171 mil en efectivo para evitar el procedimiento.

De esa manera, los funcionarios detuvieron a ambas por el delito de cohecho y por infracción a la Ley de Drogas, informó el subteniente Carlos Navarro, oficial de ronda Prefectura Radiopatrullas e Intervención Policial.

Las detenidas fueron identificadas con las iniciales M.B.G., de 36 años, y M.P.B., de 26 años, ambas de nacionalidad dominicana y con situación migratoria irregular en Chile.