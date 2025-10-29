Donald Trump informa que ordenó al Departamento de Guerra iniciar pruebas con armas nucleares

A través de su red social, Trump indicó que "Estados Unidos posee más armas nucleares que cualquier otro país. Esto se logró, incluyendo una completa modernización y renovación del arsenal existente, durante mi primer mandato. Debido a su tremendo poder destructivo, ¡me resultó muy difícil hacerlo, pero no tenía otra opción!"

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó la noche de este miércoles que ordenó al Departamento de Guerra iniciar pruebas con armas nucleares.

A través de su red social Truth Social, Trump indicó que “Estados Unidos posee más armas nucleares que cualquier otro país. Esto se logró, incluyendo una completa modernización y renovación del arsenal existente, durante mi primer mandato. Debido a su tremendo poder destructivo, ¡me resultó muy difícil hacerlo, pero no tenía otra opción!”

“Rusia ocupa el segundo lugar, y China un distante tercer puesto, pero la situación se igualará en cinco años”, agregó.

En esa línea, sostuvo que “debido a los programas de pruebas de otros países, he instruido al Departamento de Guerra para que inicie las pruebas de nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Este proceso comenzará de inmediato. ¡Gracias por su atención!”.