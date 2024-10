“¡Diputado, míreme a la cara!”: Tenso momento entre Meza y Santibáñez durante votación de AC contra ministra Tohá

Durante la argumentación de votos, el parlamentario republicano reveló una situación médica y de temor de su padre, para lugar acusar de “inmoral” a quienes, a su juicio, “se han burlado del dolor que una familia chilena sufre”. La diputada independiente le contestó, generándose un tenso momento en Sala.

Un tenso momento protagonizaron los diputados José Carlos Meza (Republicanos) y Marisela Santibáñez (IND) durante la votación de la acusación constitucional contra la ministra Carolina Tohá (Interior).

Este jueves, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados vota el documento que imputada a la secretaria de Estado por tener responsabilidad política por la crisis de seguridad que afecta al país.

El libelo es impulsado por parlamentarios republicanos y fue el diputado Luis Sánchez encargado de presentarlo ante el hemiciclo en Valparaíso.

La disputa entre Meza y Santibáñez

La discusión entre ambos parlamentarios ocurrió en medio de la argumentación de votos frente a la Sala. En su momento de intervención, el diputado Meza reveló la condición de salud de su padre.

“Tuve que esperar a mis 35 años para mirar a mi padre llorar con miedo. Y eso no se lo doy a nadie. Hace una semana y media, en el Hospital San José de Melipilla, a mi padre lo operaron. Por una enfermedad le tuvieron que cortar sus piernas. Créame que es muy duro ver a un padre sufrir eso, pero es más duro tener que despedirme de él cuando termine el horario de visita y que mi papá me diga ‘hijo, tengo miedo, tengo miedo de que llegue un narco baleado a este hospital’“, relató el parlamentario, para luego hacer una crítica: “Después aquí se burlan del sufrimiento. Esa es la frívola que estoy acusando”.

“Yo sé que a ustedes les da lo mismo. Sé que a muchos de ellos les da lo mismo. Se han burlado aquí del dolor que una familia chilena sufre y es el dolor que muchas familias chilenas sufren“, continuó.

Luego, el diputado criticó las cifras que ha entregado el Gobierno respecto de la crisis de seguridad: “¿Me podrán decir que a lo mejor las cifras bajaron un poco? ¿Me podrán decir a lo mejor que hemos controlado la situación? Lo cierto es que no es así, y los chilenos lo saben“.

Finalmente, Meza trató de inmorales a quienes, según él, “se burlan” de la situación. “Es muy duro ver a un hombre de 65 años que se opuso a todos los miedos posibles, que sacó a su familia con sus propias manos adelante; es muy duro ver a ese hombre tenerle miedo, no a una operación de la cual quizás no despertaba. Los que son médicos acá lo saben. Es muy duro ver a ese hombre llorar porque no tiene piernas y no podrá escapar. Son unos inmorales“, sentenció.

Al respecto, la diputada Santibáñez pidió la palabra para responderle a su colega. “No le voy a aceptar a usted que me trate de inmoral. Diputado, míreme a la cara. ¡Diputado, míreme a la cara!, porque usted está hablando de su padre. Mi hija también murió en un hospital público y yo no se lo voy a aguantar. Eso es inmoral“, afirmó.

La situación causó discusión y tensión al interior de la Sala, por lo que la mesa directiva tuvo que llamar al orden en reiteradas ocasiones.