Diputados de derecha rechazaron reemplazo para diputada que se realiza tratamiento contra cáncer

En la votación eran necesarios 98 votos, pero faltaron al menos 30 entre quienes rechazaron la moción o simplemente se abstuvieron.

Este miércoles la Cámara de Diputadas y Diputados votó por 68 votos a favor, 23 en contra y 21 abstenciones para que la diputada Mercedes Bulnes (independiente en cupo Frente Amplio) fuera reemplazada en la Comisión de Ética por el parlamentario Patricio Rosas (Frente Amplio), debido al tratamiento de quimioterapia que realiza contra el cáncer.

Para hacer efectivo el reemplazo de Bulnes, que se encuentra con licencia, era necesario que 3/5 de la sala votara a favor, es decir, 98 votos, lo que no se logró.

La iniciativa fue rechazada por Jorge Alessandri, Gustavo Benavente, Fernándo Bórquez, Juan Antonio Coloma, Eduardo Cornejo, Juan Fuenzalida, Joaquín Lavín, Henry Leal, Guillermo Ramírez, Agustín Romero, Chiara Barchiesi, Juan Irarrázaval, José Meza, Cristóbal Urruticoechea, Luis Sánchez, Stephan Schubert, Sofía Cid, José Miguel Castro, Camila Flores, Jorge Durán, Fran Sauerbaum, Gonzalo de la Carrera y Johannes Kaiser.

Detalle de la votación

Hace algunas semanas la diputada Mercedes Bulnes había dado a conocer a través de un video, acompañada de su marido Roberto Celedón, que había sido diagnosticada de cáncer.

“Hoy quiero compartir con ustedes una noticia muy personal. He sido diagnosticada con cáncer. Este diagnóstico implica que debo enfrentar un tratamiento de quimioterapia, un reto que asumo con valentía y determinación”, expresó la legisladora.

La parlamentaria reafirmó su compromiso con el trabajo para el que fue electa y aseguró que a pesar de las complejidades que se avecinan, seguirá desempeñando sus funciones: “Tengo plena confianza en que superaremos esta situación juntos. Seguiré luchando y trabajando por los cambios positivos que nuestra comunidad merece y seguiré apoyando al Gobierno del presidente Gabriel Boric para lograr los cambios reales que necesita este país“.

“No es el primer desafío que he enfrentado en mi vida, tampoco es el peor y ciertamente voy a salir adelante. Muchas gracias a todos por el apoyo que mucha gente me ha manifestado y por el apoyo, que estoy segura, voy a recibir”, dijo antes de besar a su esposo y despedir el video.

Parlamentarios oficialistas acusan “mezquindad” de la oposición

A través de redes sociales, parlamentarios oficialistas condenaron la “mezquindad” de sus pares de la oposición al rechazar que la diputada sea reemplazada en la Comisión.

La derecha se negó al reemplazo en comisión de ética de la diputada Mercedes Bulnes, con licencia médica por tratamiento contra el cáncer. Requería 3/5 de los votos. Se solicitó -por humanidad- reconsiderarlo y se negaron. Es impresentable, incomprensible e inhumano. pic.twitter.com/fcsHrOag5Z — Andrés Giordano Diputado D9 (@AndresGiordanoS) June 12, 2024

Bulnes advirtió que no tener reemplazo en la Comisión de Ética “pone el riesgo el funcionamiento de una comisión que debe velar por la probidad del trabajo parlamentario. Es lamentable que se aproveche mi situación de salud y no se acepte mi reemplazo con fines mezquinos”.