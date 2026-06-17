DGAC admite advertencias por vuelos de niños haitianos: Reportan que suspendieron a aerolínea en 2025 y que iniciaron proceso administrativo

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) remitirá al Ministerio Público los antecedentes sobre el ingreso irregular de menores haitianos al país, lo que motivó que Fiscalía abriera una causa penal por el hecho.

A través de un comunicado, la DGAC afirmó que “aportará con todos los antecedentes que estén en su poder para esclarecer los hechos que han sido dados a conocer a la opinión pública”.

El caso inició tras detectar vuelos chárter con niños y adolescentes provenientes de Haití que no cumplían las exigencias migratorias.

En ese marco, la DGAC suspendió a la aerolínea Arajet S.A. el 29 de mayo de 2026, pero alzó la sanción el 1 de junio debido a que “existían vuelos programados que afectarían a un gran número de pasajeros chilenos para regresar a Chile desde República Dominicana“.

Las firmas Aruba Airlines y Galistair también enfrentan procesos infraccionales, aunque no operan en el país desde agosto de 2025.

La institución aclaró que “no tiene injerencia alguna respecto de la documentación presentada por parte de los pasajeros al momento de su embarque en el país de origen, como tampoco le compete efectuar la revisión de la documentación personal”. El organismo enfatizó que su rol es netamente técnico-operacional, confirmando que entrega los manifiestos de viaje de manera previa a la PDI.