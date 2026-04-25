Detienen a cantante urbano por tráfico de drogas

Detectives del equipo MT-Cero de la Brigada de Investigación Criminal de Pudahuel detuvieron a tres sujetos por tráfico de drogas, , en el marco de un operativo policial realizado este viernes.

Durante el procedimiento, se incautaron 130 dosis de clorhidrato de cocaína y cocaína base, además de armamentos que está sometido a pericias para determinar si está adaptado para el disparo.

Entre los detenidos, se encuentra el cantante urbano Fabián Riveros, mantiene un amplio prontuario policial por delitos como tráfico ilícito de drogas, robo con fuerza, receptación reiterada, hurto simple, robo en bienes nacionales de uso público y robo en lugar habitado.

El subprefecto Patricio Ruiz, Jefe de la Bicrim Pudahuel, detalló que Riveros fue detenido “por delitos de microtráfico de drogas, tenencia ilegal de arma de fogueo adaptable y tenencia ilegal de municiones”

“Este señor utilizaba una calidad que le daba el ser un cantante urbano y eso le daba conocimiento en cuanto a su círculo más cercano. Es muy activo en redes sociales y en este caso la venta era presencial a través de tres domicilios”, explicó la autoridad.

El cantante quedó con prisión preventiva, mientras que los otros dos detenidos, de nacionalidad ecuatoriana y colombiana, quedaron sujetos a medidas cautelares de menor intensidad.