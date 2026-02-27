Desbordes y pugna con SLEP por propiedad de colegios: “Planteamos entregar el uso y goce, pero no traspasar el dominio”

En conversación con CNN Chile Radio, el alcalde de Santiago detalló los alcances de la demanda de nulidad presentada por el municipio para frenar el traspaso de la propiedad de 42 establecimientos al Servicio Local de Educación Pública.

En una nueva edición de CNN Chile Radio, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, abordó la ofensiva legal que ha tomado el municipio frente a la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

La autoridad comunal explicó los motivos de la demanda de nulidad de derecho público interpuesta para evitar que la propiedad de los inmuebles educacionales pase a manos del Estado de forma gratuita, un movimiento que ha tensionado la relación entre el gobierno local y el Ministerio de Educación.

Para Desbordes, la reforma que centraliza la administración educativa comete un error patrimonial de fondo al exigir el traspaso del dominio de los terrenos y edificios. “Yo no me opongo a traspasar los inmuebles. Lo que estoy diciendo es que le traspaso el uso, pero no el dominio“, señaló el alcalde, sugiriendo la figura de un comodato a 40 años para permitir la inversión pública sin que el municipio pierda su patrimonio histórico.

¿Por qué Santiago demanda al SLEP?

El argumento de Mario Desbordes se basa en la protección de los activos municipales ante posibles cierres de escuelas en el futuro por falta de matrícula. Según la autoridad, si se entrega la propiedad y un colegio deja de funcionar, el fisco podría enajenarlo, privando a la comuna de un espacio que podría servir para centros de salud o dependencias sociales. “Eso, si yo no tengo la voluntad de hacerlo y ellos me obligan, es una expropiación. Y las expropiaciones requieren una norma legal y una indemnización”, fustigó.

El jefe comunal citó casos de irregularidades administrativas en el proceso actual, mencionando que el SLEP intentó apropiarse de recintos que ya no operan como escuelas, como una antigua sede de la Escuela República de Haití, donde el municipio proyectaba un centro de salud. “Es brutal. Deciden quedarse con la instalación actual y con la antigua que ya no se usaba hace años, de mutuo propio y sin facultades”, denunció en CNN Chile Radio.

Además, la crítica del alcalde no es solo patrimonial, sino también política. Desbordes acusó una “fuerte politización” en la dirección del servicio, señalando que exfuncionarios de la administración de Irací Hassler, a quienes responsabiliza de aumentar el déficit educativo de 10 mil a 25 mil millones de pesos, ocupan hoy cargos claves en el servicio local. “Es muy raro que todos los concursos se los ganaran las personas que estaban en esa fatídica administración”, cuestionó.

El desafío de la violencia escolar

Otro punto de fricción es el manejo de la seguridad en liceos emblemáticos como el Instituto Nacional. Desbordes criticó la postura de la dirección del SLEP frente a los hechos de violencia, acusando una relativización de los delitos cometidos por grupos radicales.

“Cuando empezamos con la monserga de que hay que ver las causas sociales, a mí me preocupa. El que lanza una molotov es un delincuente pura y dura”, afirmó tajante, valorando en contraste la postura del ministro de Justicia, Luis Cordero. El alcalde defendió su política de “liceo tomado, liceo desalojado”, asegurando que bajo su gestión ninguna ocupación duró más de una hora, y manifestó su inquietud ante un posible retroceso en la disciplina escolar tras el traspaso.

Finalmente, Mario Desbordes reiteró que, aunque ya no es el sostenedor directo, el municipio seguirá siendo querellante en las causas judiciales por violencia escolar.