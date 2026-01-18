Desafío Levantemos Chile pide donar dinero para ayudar al combate de incendios forestales

Tras la contención de los incendios forestales, comenzará la remoción de escombros, la entrega de kits de primera necesidad y posteriormente se realizará la construcción de casas, dijo el presidente del organismo, Nicolás Birrell.

Los equipos de emergencia continúan el combate a los incendios forestales que afectan la zona sur de Chile.

En CNN Chile, Nicolás Birrell, presidente del Desafío Levantemos Chile, afirmó que “lo más importante es esperar a que pare el incendio para ingresar junto a la Cámara Chilena de la Construcción para remover escombros”.

Posteriormente, se levantarán los catastros correspondientes para tener conocimiento de dónde ayudar de manera específica y rápida, señaló.

De acuerdo a Birrell, la mayoría de las viviendas dañadas están en la zona norte del Gran Concepción.

Debido a la emergencia, se activó una campaña del Desafío Levantemos Chile para aportar a las personas afectadas.

Birrell solicitó a las personas a aportar monetariamente, para luego poder distribuir los dineros en pos de la reconstrucción.

Y sostuvo que tras la contención de los incendios forestales, comenzará la remoción de escombros, la entrega de kits de primera necesidad y posteriormente se iniciará la construcción de casas, colegios, etc.

Con esta emergencia “vamos a mostrar la mejor cara de la colaboración público-privada”, comentó Birrell.

Incendios forestales: Cómo aportar en Desafío Levantemos Chile

Desafío Levantemos Chile abrió su cuenta del Banco de Chile para quienes quieran aportar.

Nombre: Desafío Levantemos Chile

Banco de Chile

Cuenta Corriente

Rut 65943320-6

Número de cuenta 9802707

Situación de incendios forestales en Chile

Los incendios más grandes se desarrollan hasta ahora en las regiones de Ñuble y Biobío.

Debido a ello, el presidente Gabriel Boric decretó estado de catástrofe en ambas regiones, las que se mantienen también bajo alerta roja. El mandatario viajó hasta el lugar de la emergencia para desplegarse en terreno.

Tras el Cogrid Nacional, desde el Gobierno informaron que hasta el momento hay 16 personas que han fallecido debido a los incendios forestales.

En tanto, Senapred ha llamado a evacuar distintos sectores en el Biobío, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando para combatir el avance de las llamas.