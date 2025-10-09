Delincuente el “Robertito” muere acribillado en La Pintana: Investigan ajuste de cuentas

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
Según la información preliminar, al menos tres personas atacaron al hombre con armas de fuego.
La noche de este miércoles, un hombre murió tras ser acribillado por desconocidos en la comuna de La Pintana, en la Región Metropolitana.
Se trata de Roberto Román Retamales, alias “Robertito”, de nacionalidad chilena y 34 años, quien había salido recientemente de la cárcel por un homicidio.
El hecho ocurrió a las afueras del domicilio de la víctima, ubicado en la población El Castillo, hasta donde llegaron al menos tres personas que lo atacaron a balazos.
El fiscal Leonardo Tapia, del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), sostuvo que una de la hipótesis es un posible ajuste de cuentas, dado que Román había sido liberado reciente de prisión.
“Se trata de una persona que tenía antecedentes anteriores, recientemente había salido en libertad, había estado recluido por un delito de homicidio, por lo tanto, una de las líneas investigativas precisamente es que pueda tratarse de un ajuste de cuentas”, sostuvo el persecutor.
Tapia afirmó que “se están realizando las primeras diligencias, tenemos que hacer cruces de información con otras investigaciones paralelas que tenemos en el sector, así que no se descarta que se trataría de lugares de acopio, venta de drogas, pero por lo mismo, en definitiva, tenemos que seguir investigando esa línea”.
“Los antecedentes que tenemos dan cuenta de que un grupo de sujetos, no menos de tres personas, habrían llegado al lugar portando armas de fuego, y realizan una gran cantidad de disparos en contra de la víctima, de hecho, se encuentran más de 50 evidencias balísticas en el sitio del suceso”, agregó el fiscal ECOH.
Equipo @ECOH_FiscaliaRM trabaja junto a @PDI_CHILE en comuna de La Pintana, Población El Castillo, por Homicidio Consumado con arma de fuego en via pública. La víctima recibió múltiples disparos falleciendo en la entrada de un domicilio. pic.twitter.com/ZUTvCMg6ly
— ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) October 9, 2025
