Defensoría de la Niñez alerta por aumento de explotación sexual infantil: En 2024 tasas más altas fueron en Magallanes, Ñuble y Biobío

El organismo indicó que del total de víctimas en 2024, un 90% corresponde a niñas y adolescentes mujeres, y 82% tiene entre 14 y 17 años, "lo que evidencia una especial afectación en la adolescencia".

El Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez alertó por el aumento de la explotación sexual infantil en Chile, tras la actualización de denuncias ingresadas al Ministerio Público.

De acuerdo al organismo, entre 2022 y 2024 la tasa de víctimas por cada 100 mil niños, niñas y adolescentes aumentó un 89% en delitos de obtención y facilitación, y un 59% en ilícitos relacionados con material abusivo.

Con ello, se confirma “una tendencia al alza que la institución califica como altamente preocupante”.

Defensoría de la Niñez alerta por aumento de explotación sexual infantil

Sobre 2022, “los incrementos son contundentes: 69% en víctimas de obtención, 92% en víctimas de facilitación y promoción, y 89% en la tasa combinada de ambos delitos. En 2024, estas tipologías registraron un total de 858 víctimas”.

Mientras que en 2024 “las tasas más altas se registraron en Magallanes (165), Ñuble (74,8) y Los Ríos (47,7). Del total de víctimas, 90% corresponde a niñas y adolescentes mujeres, y 82% tiene entre 14 y 17 años, lo que evidencia una especial afectación en la adolescencia”.

Adicionalmente, hubo un crecimiento relevante en delitos relacionados con material abusivo: “40% en almacenamiento, 88% en difusión y 30% en producción, con 840 víctimas registradas en 2024, de las cuales el 82% son mujeres y el 52% tiene entre 14 y 17 años”.

El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, indicó que los datos revelados por el Observatorio de Derechos “nos muestra un aumento de 73% en la tasa total de víctimas entre 2022 y 2024, lo que

evidencia una problemática estructural en expansión, especialmente en entornos digitales, y refuerza la necesidad de respuestas coordinadas, preventivas y especializadas por parte del Estado”.

Desde la Defensoría de la Niñez llamaron a “fortalecer la prevención, garantizar una persecución penal efectiva y consolidar mecanismos de protección especializada, siempre resguardando el interés superior de niños y niñas, evitando la revictimización y asegurando atención integral y oportuna”.