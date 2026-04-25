Decretan prisión preventiva para los dos imputados por el crimen de joven vendedora de cartas Pokémon

Un hombre y una mujer quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por el delito de robo con homicidio en contra de una joven de 20 años en la comuna de Santiago, en un caso que se investiga por el presunto robo de cartas Pokémon de alto valor.

De acuerdo con la Fiscalía Centro Norte, la víctima habría sido contactada mediante engaños y trasladada hasta un departamento, donde posteriormente fue asesinada. El objetivo del ataque habría sido sustraerle las cartas Pokémon que comercializaba.

En la audiencia, las fiscales Liliana Machuca y Alika Sukni imputaron al hombre como autor del delito de robo con homicidio, mientras que la mujer fue formalizada como encubridora. El tribunal decretó prisión preventiva para ambos, fijando un plazo de 120 días para la investigación.

La víctima fue identificada como Dominique Camila Olortigue Quispe, joven de 20 años que había sido reportada como desaparecida el pasado 13 de marzo, luego de asistir a un supuesto encuentro relacionado con cartas Pokémon.

De acuerdo con los antecedentes, el imputado la habría contactado simulando una invitación a un evento del juego, citándola en un departamento en calle Monjitas. Registros de cámaras de seguridad muestran el ingreso de la joven al inmueble, sin que se tenga registro de su salida.

En la audiencia, la fiscal Liliana Machuca explicó el posible móvil del crimen. “El móvil sería el robo de las cartas de gran valor que tenía la víctima en su poder”, señaló, agregando que parte de estas especies habrían sido luego ofrecidas por el imputado en redes sociales.

El Ministerio Público estima que el avalúo de las cartas Pokémon de la víctima alcanzaría cerca de $6 millones, mientras continúan las diligencias para dar con el paradero del cuerpo de la joven.