Declaración de Patrimonio presidencial: Jara con ingresos mensuales por 985 mil; Artés con el sueldo mínimo, MEO con 9 millones y Matthei con 1 peso

Los aspirantes a La Moneda informaron diversos montos.
Este miércoles se dio a conocer la declaración de Interés y Patrimonio de los candidatos presidenciales. Y existen varios datos que llaman la atención.
Uno de ellos, es el que dice relación con el ingreso mensual de los aspirantes a La Moneda.
Por ejemplo, Evelyn Matthei registró que mensualmente 1 peso de renta mensual.
En el mismo ítem, Marco Enríquez-Ominami informó que recibe cada 30 días un monto igual a 9.066.967.
El “profesor” Eduardo Artés, en tanto, informó que gana el sueldo mínimo ($523 mil) y Jeannette Jara 985 mil. Por su parte, José Antonio Kast registró que gana 3.500.000.
En tanto, Harold Mayne-Nicholls, Johannes Kaiser y Franco Parisi no informaron ingresos mensuales.
