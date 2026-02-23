Deberán indemnizarlo con más de $55 millones: Joven estuvo más de un año en la cárcel por error

La justicia estableció que la investigación de la Fiscalía fue "errónea" y que además no se cumplió con su "estándar de diligencia".

El Segundo Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar una indemnización de más de $55 millones a un joven y a su madre, luego de pasar más de un año en prisión preventiva por error.

Según la información de LUN, Bayron Flores fue detenido en 2018 por el supuesto robo de una casa en La Florida, tras lo cual fue formalizado por Fiscalía y quedó en prisión preventiva.

Luego de pasar un año y 22 días en la cárcel y casi cinco meses en arresto domiciliario, finalmente en 2019 fue sobreseido definitivamente de la causa.

El fallo del tribunal apuntó a errores del Ministerio Público en la identificación del joven como presunto asaltante a través de registros fotográficos.

El juzgado indicó que “el camino investigativo elegido -basado exclusivamente en un reconocimiento viciado- no solo fue erróneo, sino que resultaba evitable mediante el ejercicio diligente de las facultades de dirección de la investigación que la Constitución y la ley confieren al Ministerio Público”.

“El demandante no habría permanecido privado de libertad durante el extenso período si el ente persecutor hubiese cumplido con su estándar de diligencia“, se añadió en la sentencia de primera instancia.

Por todo lo anterior -y luego de una demanda contra el fisco- la justicia ordenó indemnizar con un total de $55 millones tanto a Flores como a su madre.

Se determinó que se le pague $5 millones por lucro cesante y $30 millones por daño moral. Por su parte, a su madre se le deberá indemnizar con $20 millones por daño moral.