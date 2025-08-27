Cumbre de Mujeres Líderes: desafíos, avances y el rol de la inteligencia artificial

La séptima Cumbre de Mujeres Líderes reunió a más de 200 profesionales para abordar los obstáculos que persisten en el camino hacia la equidad de género, con foco en el síndrome del impostor, la baja representación en directorios y las oportunidades que ofrece la tecnología.

La séptima edición de la Cumbre de Mujeres Líderes se consolida como un espacio clave para impulsar el liderazgo femenino en Chile. Organizada por la Cámara Chileno-Suiza, la BritCham (Cámara Chileno-Británica) y la Cámara Belgolux, con la participación de más de 200 asistentes —todas ejecutivas, empresarias y profesionales— el evento reafirmó su compromiso con la promoción de la equidad en espacios de decisión y gestión.

El encuentro propone una reflexión profunda sobre los avances logrados y los retos que aún persisten en el entorno corporativo. Uno de los datos más relevantes que se presentan es la escasa participación femenina en cargos de liderazgo: sólo un cuarto de las empresas en Chile cuenta con mujeres en roles directivos. Además, más de la mitad de los directorios están integrados exclusivamente por hombres, lo que evidencia la urgencia de implementar medidas concretas que reviertan esta situación.

En este contexto, el síndrome del impostor emerge como un tema transversal. Identificado como un factor que afecta desproporcionadamente a mujeres, este fenómeno psicológico limita el desarrollo profesional al generar inseguridad sobre las propias capacidades. La discusión pone sobre la mesa la necesidad de establecer estrategias tanto individuales como estructurales para enfrentarlo de forma efectiva.

La reciente promulgación de la Ley Más Mujeres en Directorios también marcó la agenda del evento. Esta legislación busca ampliar la participación femenina en espacios clave de toma de decisiones y se valora como una señal positiva, aunque insuficiente por sí sola. Las participantes coinciden en la importancia de acompañar esta normativa con políticas formativas, incluyendo el aprendizaje de idiomas como el inglés, que muchas veces se convierte en una barrera adicional para acceder a puestos de liderazgo.

Otro eje relevante es la inteligencia artificial, considerada tanto una amenaza como una oportunidad. Las asistentes debatieron cómo los sesgos algorítmicos pueden replicar la discriminación de género si no se diseñan con enfoques inclusivos. Sin embargo, también destacaron el potencial transformador de estas herramientas para crear entornos laborales más innovadores, siempre que se incorporen diversas miradas en su desarrollo y aplicación.

La cumbre no solo visibiliza las brechas de género en el ámbito corporativo, sino que también delinea caminos para superarlas. Desde el fortalecimiento de habilidades personales hasta el diseño de políticas públicas y el aprovechamiento de nuevas tecnologías, el liderazgo femenino comienza a dejar de ser la excepción para convertirse, paso a paso, en la norma.

Mira acá la nota de CNN Chile: