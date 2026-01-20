Cubillos califica como “un acto de agresión a la institucionalidad del Partido Radical” la designación de Campos en el gabinete de Kast

El timonel del Partido Radical, Leonardo Cubillos, expresó que "lamentamos la actitud del señor Jaime Campos, en especial esa arrogancia que ya la gente no acepta". Además, sostuvo que intentó comunicarse con el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, y con el futuro titular de Interior, Claudio Alvarado, pero que "desafortunadamente no tuvimos respuesta".

El presidente del Partido Radical (PR), Leonardo Cubillos, se refirió a la designación del militante y exministro del gobierno de Michelle Bachelet, Jaime Campos, como titular de Agricultura en el gabinete del presidente electo José Antonio Kast.

En ese contexto, señaló que con “bastante molestia” conocieron la decisión de escoger a Campos como secretario de Estado, pese a que la colectividad definió ser oposición a su gobierno una vez que asuma el próximo 11 de marzo.

“Esta acción es interpretada como una agresión a la institucionalidad del Partido Radical”, aseveró.

Asimismo, detalló que hubo conversaciones previas con el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, y también con el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, pero que “desafortunadamente no tuvimos respuesta”.

“Lamentamos la actitud del señor Jaime Campos, en especial esa arrogancia que ya la gente no acepta. La política cambió, y creo que alguien que no solamente dejó el Ministerio de Agricultura hace 20 años, en un periodo en que han existido múltiples cambios, ha infringido rotunda y profundamente las obligaciones de militante al ser parte de un partido, aun en ese contexto y sin respetar las decisiones colectivas”, añadió.

Lee también: La dura respuesta del futuro ministro Campos al Partido Radical: “No sé si un partido en extinción tendrá facultades para hacerlo”

En cuanto a las medidas, explicó que “hemos decidido pasar los antecedentes al Tribunal Supremo para que este, en los plazos que correspondan, adopte no solamente la medida precautoria de suspensión, tal como lo establece el estatuto, que me imagino don Campos conoce, sino también lo que corresponda. Ojalá que los medios de prueba así lo hayan determinado y que dicho tribunal, al ponderarlos, proceda a la expulsión del señor Jaime Campos de las filas del Partido Radical”.

Finalmente, sostuvo que, pese al complejo momento que enfrenta la colectividad, “va a tener coherencia, cohesión interna y dignidad por sobre todo, y es por eso que nuestras directivas, no solamente nacionales, sino también regionales, han decidido iniciar un proceso de reinscripción, y esperamos que personas como Campos no estén en ese futuro partido”.

“Yo no tengo que consultarle a nadie”

Consultado por CNN Chile, Campos respondió sobre si tuvo alguna comunicación con Cubillos: “Ninguna, prácticamente no lo conozco a él”. En tanto, al ser consultado sobre si considera que existió alguna falta respecto de su decisión, manifestó que “yo no tengo que consultarle a nadie”.

Con información de Colomba Eichholz, periodista política de CNN Chile.

Mira aquí el anuncio del gabinete de Kast