“Siempre critica desde el exterior”: Del PC a la UDI cuestionan a Kast tras calificar de “travesti político” a Boric

Políticos de todos los sectores expresaron su descontento por las frases proferidas por el líder republicano en un encuentro del partido de ultraderecha Vox en Madrid.

Las polémicas frases con las que José Antonio Kast arremetió contra el Presidente Gabriel Boric no gustaron en varios sectores políticos. Y es que tanto en la izquierda como en la derecha rechazaron rotundamente que el fundador del Partido Republicano calificara al mandatario como “travesti político”.

¿Qué dijo Kast?

Fue este domingo, en medio de la Cumbre Viva Europa 24 -organizada por el partido ultraderechista Vox-, que el excandidato presidencial criticó duramente a Boric, diciendo que Chile es gobernado por un “travesti político” y que esta administración es “el gobierno más fracasado de la historia del país, solo comparable al de Salvador Allende”.

El republicano justificó sus dichos contra el Presidente señalando que “hace un par de años (Boric) estaba en las calles insultando a militares y policías y hoy se arrodilla frente a las viudas de los policías que han sido asesinados durante su gobierno. Eso es hipocresía”.

“Hablar mal de tu país no es de patriotas, es de cobardes”

Desde el oficialismo salieron a condenar en masa las declaraciones de Kast, y algunos incluso dijeron que debería pedir disculpas al país.

El diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, criticó en duros términos al líder republicano, señalando que “ir a otro país a hablar mal de tu propio país no es de patriotas, es de cobardes”.

También dijo que Kast debería retractarse de sus dichos contra el mandatario y ofrecerle disculpas públicas, ya que “este tipo de ofensas denigran su figura y su partido”.

“A este caballero le conviene reventar el debate público, porque sabe que no va a ganar las elecciones; entonces así llama la atención y hablan de él”, añadió.

En la misma línea, la senadora y timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, instó al republicano a pedir disculpas al Presidente y al país. Incluso, comentó que sus dichos son un “error” y reflejan preocupación por una eventual candidatura de Evelyn Matthei, y que con ello pretende aumentar su aprobación.

“Jamás lo hemos tildado de ningún tipo de insultos, así que espero que se retracte y que le pida disculpas al Presidente de la República y al país”, planteó.

Por su parte, el jefe de bancada del Partido Comunista, Luis Cuello, criticó que Kast fue a España para “insultar al Presidente, a mentir, para caerle bien a sus amiguitos de ultraderecha y neofacistas“.

“No basta con que Chile Vamos se desmarque de sus dichos si en el Congreso sigue siendo vagón de cola de la ultraderecha“, agregó.

Desde la Democracia Cristiana (DC), el diputado Eric Aedo también se sumó al transversal rechazo, advirtiendo que la frase fue “absolutamente inapropiada”. Además, remarcó que haber dicho esas palabras fuera del país, en un encuentro del partido ultraderechista Vox y con el objetivo de provocar malestar en Chile y hacia su Presidente, es completamente desacertado.

La derecha también criticó los dichos de Kast

El presidente de la UDI, Javier Macaya, fue uno de los líderes de la derecha que rechazó las declaraciones de José Antonio Kast en contra del Presidente Gabriel Boric.

Si bien expresó que tiene sintonía con las ideas políticas del republicano, opinó que la forma en que expresó sus dichos “se aparta de lo que tiene que ser el debate político en nuestro país”.

“No me parece, yo creo que hay que cuidar el fondo”, recalcó, añadiendo que las declaraciones “no tienen mucho sentido, no aporta al debate estar permanentemente en cuestiones bien cosméticas que no van a buscar la solución de los problemas de los chilenos”.

Para la timonel de Evópoli, Gloria Hutt, independiente de que haya discrepancias en torno a la visión política, hay “formas en que son más prudentes de referirse, especialmente al Presidente que es democráticamente electo”.

“Puede ser que a él (Kast) no le guste (Boric), peo me parece que hay mejores maneras de hacer el punto“, dijo.

Y agregó: “Yo creo que es válido lo que él plantea, en el sentido que el Presidente en su campaña hizo promesas que ahora pareciera en los hechos que no sigue en la línea de lo que había planteado, pero eso tampoco está tan profundamente analizado. Me parece que el Presidente sigue siendo bastante fiel a lo que prometió en la campaña“.

Desde Renovación Nacional (RN), el diputado Jorge Durán opinó que las críticas de Kast “tienen un total acierto en todo”.

“El Presidente Boric busca su perfil más idóneo, porque siempre se ha movido por los resultados de las encuestas y no por las necesidades de los chilenos. Tiene un país en el total caos en todo ámbito. Asesinatos, malos resultados en la economía, salud y educación de mal en peor. Incluso, en materia de vivienda Y así suma y sigue”, manifestó.

Sin embargo, instó al excandidato presidencial a no caer en descalificaciones “de grueso calibre” al llamarlo travesti político. “Prefiero ocupar el concepto de Boric y su metamorfosis más que un travestí político”, señaló.

Críticas de Demócratas y PDG

Quienes también se plegaron a las críticas fueron los Demócratas.

Su vicepresidente y candidato a gobernador por la RM, Gabriel Alemparte, apeló a que “hay máxima y tradición en la política exterior chilena, que se ha cumplido con los años y es importante para el interés superior de Chile. Sea quien sea el Presidente de Chile, este no debe ser criticado en el exterior, es una norma sana de representación del país en el exterior”.

Desde el Partido de la Gente (PDG), la diputada Karen Medina dijo que si bien Kast tiene razón sobre “el perfil que busca el Presidente Boric”, le llama la atención que “siempre haga sus críticas desde el exterior”.

“Prefiero un Kast proponiendo ideas para sacar al país adelante en la crisis que vivimos, que el mandatario Boric no se da cuenta, que un Kast descalificando. Hago un llamado categórico al líder del Partido Republicano a bajar un cambio y seguir enfocado en su agenda de propuestas de país”, concluyó.