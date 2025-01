“Creo que es legal”: Johannes Kaiser reconoce que su nuevo partido se financia por donaciones en su Cuenta Rut

En conversación con Tolerancia Cero de CNN Chile, el precandidato presidencial dijo haber recibido “unos 4 o 5 millones de pesos desde que empezamos con todo esto”.

Este lunes, Johannes Kaiser reconoció que los aportes financieros que recibe su nuevo partido, el Nacional Libertario, son depositados en una de sus cuentas personales.

¿Qué dijo Kaiser?

En conversación con Tolerancia Cero de CNN Chile, el diputado y precandidato presidencial fue consultado sobre cómo se financia su colectividad en formación.

“A través de donaciones a una Cuenta Rut”, respondió, afirmando que cree que es un método legal. “Yo creo que sí, porque mi partido todavía no existe”.

Lee también: UDI pide al presidente Boric renovar “su compromiso con el caso Guzmán” tras detención de Pablo Muñoz Hoffman

“El partido no puede tener una cuenta propia mientras no tenga personalidad jurídica y mientras no tenga personalidad jurídica no puedo poner una cuenta al partido”, agregó.

En esta línea, Kaiser detalló que la cuenta del BancoEstado está a su nombre, insistiendo en que no pueden abrir una cuenta a nombre del partido en formación.

Finalmente, dijo haber recibido “unos cuatro o cinco millones de pesos desde que empezamos con todo esto”, dineros que provienen de adherentes y socios fundadores.

#ToleranciaCero | Diputado Johannes Kaiser: "El partido se financia a través de donaciones a mi cuenta rut"

📺https://t.co/1OTDOJRlWU pic.twitter.com/5OahnEIWp0 — CNN Chile (@CNNChile) January 7, 2025

Revive la entrevista