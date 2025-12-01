Correos de Chile lanzó campaña para apadrinar una carta: ¿Cómo hacerlo y hasta cuándo hay plazo?

Hasta la fecha, hay más de 1.600 cartas que ya han sido apadrinadas.

Correos de Chile lanzó su tradicional campaña para apadrinar cartas de Navidad.

En redes sociales, la compañía anunció: “Esta Navidad, tienes dos maneras de cambiar la historia de un niño o niña: digital o presencial, ambas simples y llenas de magia. Puedes apadrinar una carta desde navidad.correos.cl, o elegirla físicamente en sucursales y puntos habilitados. Lo importante es que la magia llegue a quienes más la necesitan”.

La campaña comenzó el jueves pasado y ya hay más de 1.600 cartas apadrinadas y más de 300 que esperan ser apadrinadas.

Las cartas se pueden ir a dejar al Viejito Pascuero entre el 22 de noviembre y el 20 de diciembre.

Panorama navideño: Mercadito Las Telas llega a Independencia el 7 y 8 de diciembre

Las cartas disponibles para apadrinar se pueden revisar aquí.

Se puede apadrinar vía online o presencial.

Al hacerlo por internet, se debe ingresar al sitio web, donde se puede filtrar por región, edad, género y tipo de regalo.

Una vez seleccionada la carta, el padrino o madrina deberá completar sus datos.

Posteriormente, Correos de Chile enviará un código al mail ingresado, con el que se podrá hacer el envío del regalo y sin costo.

Si se prefiere hacer el paso a paso presencial, primero se recomienda revisar las sucursales que cuenten con cartas físicas.

Visitar la sucursal, revisar las cartas disponibles y elegir la que se quiera apadrinar.

También hay puntos de apadrinamiento en:

Ripley Parque Arauco

Ripley Costanera Center

Ripley Mall Marina Arauco

Ripley Mall El Trébol

Campaña para apadrinar una carta: ¿Cómo entregar el regalo?

Correos de Chile informó que la entrega del regalo se puede realizar de dos maneras.

Presencial: Entrégalo tú mismo y comparte un momento con quien apadrinaste. Se debe coordinar con el adulto responsable al número indicado en la carta.

Desde una sucursal: Llévalo a cualquier sucursal de CorreosChile o a uno de nuestros puntos Ripley y nosotros lo entregamos por ti sin costo.