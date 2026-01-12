País Agenda Económica

Corfo adjudicó proyectos de tierras raras y litio por casi US$6 millones: ¿En qué consisten?

Por CNN Chile

12.01.2026 / 08:54

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la investigación que se abrió en Estados Unidos en contra del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, en el marco de la campaña de presión del presidente Donald Trump sobre las decisiones de política monetaria.

También dialogamos con Andrés González, gerente general del Centro Nacional de Pilotaje de Tecnología para la Minería (CNP), sobre que la Corfo adjudicó proyectos tecnológicos en litio y tierras raras por US$6 millones. Los proyectos serán ejecutados por el CNP en colaboración con universidades y empresas del sector.

