Cordero y cuestionamientos tras Caso Monsalve: “Si no creemos que las instituciones funcionan, estamos en un problema serio”

La autoridad sostuvo un punto de prensa en Estación Mapocho, donde respondió preguntas sobre la actualidad nacional, los ánimos en su recién asumida Subsecretaría del Interior y en la Policía de Investigaciones (PDI).

La mañana de esta segunda jornada electoral 2024, para elegir gobernadores, concejales y alcaldes, sigue desarrollándose con normalidad a lo largo del territorio nacional. Distintas autoridades y figuras políticas han concurrido a las urnas para depositar su voto, donde también han aprovechado para hacer breves comentarios sobre la contingencia nacional.

Uno de ellos fue el otrora ministro de Justicia y ahora subsecretario del Interior, Luis Cordero, quien recientemente asumió el cargo tras la controvertida salida de Manuel Monsalve del cuerpo de Gobierno por una denuncia de violación puesta en su contra.

¿Qué dijo el subsecretario Cordero?

Fue justo en Estación Mapocho de Santiago, su local de votación, que la autoridad fue consultada por el denominado Caso Monsalve y el sello que este le pondrá a su sucesión en el puesto.

Cordero expresó que para enfrentar la amenaza del crimen organizado en el país es necesario “hacer funcionar las instituciones, coordinarlas eficazmente y -ocuparse de las-políticas de Estado”.

En ese momento, una periodista del punto de prensa cuestionó al subsecretario diciéndole que “las instituciones son lo que está funcionando mal” en este momento y que ese discurso “hoy día finalmente parece algo sin sentido, algo que no se entiende bien para la población”.

El exministro no estuvo de acuerdo con esas palabras y expresó tajantemente que “si no creemos que las instituciones funcionan, tenemos un problema muy serio, y yo creo que a lo que tenemos que acostumbrarnos es fortalecer las instituciones y no las personalidades, y lo digo porque mi responsabilidad es seguir cumpliendo eficazmente los planes y programas que se han aprobado, permitir el control eficaz del funcionamiento de las policías y la coordinación eficaz entre el Ministerio Público y las policías con ese fin”.

“Yo creo que la responsabilidad de cualquier autoridad es demostrarle a las personas que el Estado está a cargo, esto no es un problema de superhéroes, esto es un problema de que el Estado tiene que funcionar, y esa es la responsabilidad de cada uno de los que estamos en estos cargos”, agregó.

Los ánimos en la PDI y cuestionamientos a Cerna

En la misma línea, Cordero también fue consultado por cómo se recompone el ánimo en la Subsecretaría del Interior y en la Policía de Investigaciones (específicamente las miradas que se dirigen al director de la policía civil, Eduardo Cerna) después de lo ocurrido con Monsalve

El subsecretario respondió que cree que “hay que despejar dos cosas, la primera tiene que ver con despejar los asuntos de legalidad, y la segunda cuestión tiene que ver con recomponer equipos, y los equipos entre otras cosas, al igual como recomponer la confianza en las personas, que tiene que ver con lo que estamos haciendo hoy día, las elecciones, en la medida que nosotros intervenimos eficazmente ahí, tener funcionarios públicos comprometidos, entendiendo que sus acciones tienen impacto, es muy significativo, y ese es el trabajo que además estamos ejecutando en la actualidad, recomponer el rol central que tiene la Subsecretaría del Interior, y cada uno de sus funcionarios y funcionarias”.

En el caso de la policía civil “nosotros hemos estado actuando y evaluando activamente con el director Cerna, el funcionamiento de la misma, es clave el desarrollo investigativo que está desarrollando en un conjunto de aspectos, sobre todo en el caso del combate contra organizaciones criminales, y con él hemos estado evaluando conjuntamente con la ministra del Interior algunas de las circunstancias que pudieron haber ocurrido“.