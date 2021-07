Una molestia generalizada se manifestó este lunes por parte de los constituyentes, especialmente de los de oposición, luego de que se debiera suspender la primera sesión de la Convención Constitucional por falta de condiciones técnicas para llevarla a cabo.

Al respecto, Jorge Baradit dijo que “la situación es terrible, es indignante, porque esto se sabía hace 2 meses. Este Gobierno inepto no ha podido controlar ni la pandemia, ni los problemas sociales, ni los problemas económicos y ahora no puede conectar 4 salas, que se sabía hace meses que tenían que funcionar”.

“Se ha estado transmitiendo otras versiones, pero la verdad es que hoy día teníamos que sesionar en 4 salas que tenían que estar conectadas para poder sesionar al mismo tiempo, vernos en la pantalla, poder tener los micrófonos conectados y que todos nos escucháramos y simplemente no estaban habilitadas”, agregó.

El constituyente del Colectivo Socialista afirmó en la misma línes que “veo a constituyentes oficialistas diciendo que esto fue un problema de la mesa, porque la mesa nos hizo sesionar en el hemiciclo y superó el aforo y que por eso tuvimos que terminar. Eso es falso, mienten, no estaban habilitadas las 4 salas. Nos juntamos en el hemiciclo para tomar una decisión, pero nada más que eso. El problema acá es un Gobierno inepto que no ha dado el ancho para conectar 4 cables hoy día y nos vamos indignadísimos”.

Por su parte, Giovanna Grandón, más conocida como la Tía Pikachú, señaló que para la primera sesión de la CC “no estaban las condiciones. Nosotros tuvimos que subir al segundo piso y estar parados, gritar desde las galerías. Estábamos en una sala aparte, ya había empezado la reunión y no teníamos idea lo que estaba pasando en la sala en sí”.

“No hay medidas de seguridad, se exigió que se pusieran láminas, están los espacios para poner las láminas, no las han puesto. Tampoco hay máquinas para limpiar el aire. Recién venían llegando las pantallas. Tampoco hay alcohol gel”, apuntó.

“El Gobierno no muestra inteción de querer ayudar para empezar a redactar esta nueva Constitución. El Gobierno no está dando las garantías y no quiere que empecemos con esto para hacer los cambios para nuestro país”, manifestó.

Beatriz Sánchez, en tanto, contó sobre la implementación técnica por parte del Gobierno para el funcionamiento del órgano a cargo de redactar una nueva Constitución que “lo que vimos es gente trasladando pantallas de un lado para otro, pero hoy día en estos momentos no había nadie trabajando”.

“Lo que nosotros esperamos es que alguien se haga responsable y diga que mañana sí a las 10 de la mañana vamos a poder sesionar y continuar un trabajo que empezó ayer y que esperábamos que continuara de aquí en adelante”, señaló.

“Lo que esperamos es que de aquí hasta las 10 de la mañana de mañana se pueda instalar el sistema de audio y de video para que pueda haber gente en las otras salas y podamos efectivamente sesionar como estaba comprometido”, sentenció.

Por otro lado, el constituyente oficialista Ruggero Cozzi culpó a la mesa directiva de la CC, compuesta por la presidenta Elisa Loncón y el vicepresidente Jaime Bassa, de que se haya suspendido la sesión de este lunes.

A través de su cuenta de Twitter, el abogado afirmó que “en estos momentos estamos viendo una improvisación increíble de la presidencia y vicepresidencia de la CC. Nos citaron a una sesión que no se puede realizar. Condiciones sanitarias y técnicas impresentables. Y para colmo, a puertas cerradas (sin transparencia)”.