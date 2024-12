Conductor de Uber entrega testimonio clave en caso Valdivia: “Se veía normal, no noté nada raro”, asegura sobre denunciante

A raíz de las nuevas pruebas que han surgido en el caso, el conductor de la aplicación que trasladó a la denunciante y su amiga desde el departamento del futbolista detalló cómo fue el viaje, proporcionando elementos clave que podrían poner en duda la tesis propuesta por la Fiscalía.

En el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Metropolitana Oriente contra el exfutbolista Jorge Valdivia, imputado por delitos de violación y abuso sexual, el testimonio de un conductor de Uber ha cobrado relevancia en la causa.

La declaración del chofer, identificado con las iniciales J.V.L., ofrece detalles sobre el comportamiento de segunda denunciante, durante el trayecto realizado la madrugada del 18 de octubre de 2024, tras salir del departamento del deportista en Las Condes.

El chofer señaló que recibió una solicitud de viaje a las 6:22 horas y que, al estacionarse frente al edificio, la víctima junto a una amiga subieron al vehículo tras esperar cerca de tres minutos.

“Me estacioné frente al edificio y se subieron dos mujeres jóvenes. Al parecer venían desde una fiesta, pero se veían normales. No noté nada raro”, declaró ante los investigadores, según lo informado por La Tercera.

Durante su testimonio, el conductor aseguró haber percibido un leve olor a alcohol en el vehículo, aunque no pudo precisar si provenía de ambas pasajeras. Sin embargo, enfatizó que las mujeres no mostraron signos de estar bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia.

“No tenían caminar tambaleante, no se quedaron dormidas ni presentaron señales de estar afectadas por alguna situación. Tampoco me comentaron nada durante el trayecto, creo que no hablamos en absoluto”, añadió.

El viaje concluyó en la dirección solicitada por las pasajeras, donde ambas descendieron del vehículo sin problemas. “Recuerdo que bajaron caminando normal, sin tambaleos ni signos visibles de ebriedad”, declaró el conductor.

El testimonio del conductor de Uber es considerado un elemento clave para la defensa del exfutbolista Jorge Valdivia, ya que contrasta con las interpretaciones que la Fiscalía ha hecho sobre las condiciones en que se encontraban las denunciantes al momento de los hechos.

El fiscal especializado en delitos sexuales, Rodrigo Celis, ha señalado que las grabaciones obtenidas del momento en que las mujeres salieron del departamento sugieren un estado de vulnerabilidad. Según Celis, “la víctima parece caminar bien, pero balbucea, lo que refuerza la hipótesis de que estaba incapacitada para oponerse a la interacción sexual”.