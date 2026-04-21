País buin

Concejal de Buin denuncia millonarias indemnizaciones irregulares en Corporación Municipal

Por CNN Chile

21.04.2026 / 15:17

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Diego Calderón asegura que directivos recibieron finiquitos por cerca de $200 millones para luego ser recontratados al día siguiente. El caso será llevado a la Contraloría General de la República.

El concejal de Buin, Diego Calderón, informó que tras cuatro meses de investigación detectó presuntas irregularidades en la Corporación Municipal de Desarrollo Social.

Según los antecedentes, directivos habrían recibido millonarias indemnizaciones mediante finiquitos sin una interrupción efectiva de sus funciones, siendo recontratados al día siguiente.

Los montos involucrados se acercan a los $200 millones, destacando el caso de la secretaria general, quien habría percibido más de $70 millones.

Indemnizaciones cuestionadas

Calderón calificó el uso de recursos públicos como “completamente inaceptable” , ya que están destinados a educación y salud primaria. Con el respaldo del Concejo Municipal, iniciará acciones ante la Contraloría General de la República para investigar posibles responsabilidades administrativas, penales y éticas.

El concejal afirmó que “solo es posible construir un mejor Buin si cuidamos los recursos de todas y todos”.

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