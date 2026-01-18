Compañías de telecomunicaciones activan medidas de emergencia por incendios forestales: Minutos libres y reposición de servicio

Ante la emergencia por incendios forestales, diversas compañías de telecomunicaciones activaron medidas para los afectados en las regiones de Ñuble y Biobío.

Este domingo, en el marco de la emergencia por incendios forestales en la zona centro-sur, diversas compañías de telecomunicaciones anunciaron medidas de apoyo para las personas afectadas.

En ese contexto, el CEO de WOM, Chris Bannister, sostuvo que la empresa liberó el tráfico de datos, llamadas y el servicio de WhatsApp para todos los clientes prepago que viven en las comunas afectadas.

Además, señaló que se reactivó el servicio a clientes suspendidos por no pago y se recomendó el uso de mensajes de texto (SMS) durante la emergencia.

“Hemos liberado el tráfico de datos, llamadas y servicio de WhatsApp para todos nuestros clientes prepago que viven en las comunas afectadas, reactivamos el servicio para nuestros clientes que se encontraban suspendidos por no pago y recomendamos el uso de los mensajes de texto (SMS) durante esta situación de emergencia”, indicó.

Por su parte, Movistar detalló que, ante el complejo escenario que enfrentan las regiones de Ñuble y Biobío, se activaron bolsas de datos y minutos libres, con el objetivo de “mantener conectados a todos quienes viven en comunas afectadas”.

Asimismo, estableció la habilitación de bolsas a costo cero para quienes tengan prepago, la inhibición de acciones de cobranza, las reposiciones de servicios suspendidos por deuda y la activación de roaming de emergencia.

En tanto, Entel informó que los clientes con contrato móvil en las comunas de Penco, Tomé, Concepción, Laja, Santa Juana y Nacimiento (Región del Biobío), además de Ránquil y Quillón (Región de Ñuble), contarán con reposiciones de servicio para clientes con deuda y suspensión del corte por boletas o facturas impagas.

Finalmente, Claro comunicó que liberó el tráfico para personas con deuda y que, para los usuarios prepago, se cargó una bolsa de 10 GB, medida dirigida a los habitantes de Penco, Tomé, Florida, Laja y Santa Juana.