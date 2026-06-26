Comisión de la Cámara Baja comenzó discusión del proyecto que estabiliza las cuentas de luz y amplía el subsidio eléctrico

La Comisión de Minería de la Cámara de Diputadas y Diputados comenzó la discusión en general del proyecto de ley que busca estabilizar las cuentas de luz y extender el subsidio eléctrico.

La iniciativa fue presentada por el Gobierno y la ministra de Energía, Ximena Rincón, estuvo presente en la sesión, dando a conocer los tres principales lineamientos de la propuesta.

Según comentó, el primero es la rebaja de las tarifas de electricidad a través de la extensión del subsidio eléctrico hasta 2027, para “aliviar el gasto de los sectores más vulnerables”.

Este aspecto también contempla un mecanismo de mitigación para los incrementos proyectados en Los Ríos y Los Lagos.

El segundo eje está enfocado en la regularización de las deudas acumuladas con las empresas distribuidoras entre 2020 y 2024.

Dicho proceso, de acuerdo a Rincón, se realizará sin afectación a las cuentas de los usuarios, a través de un cargo único de 5 pesos por kW/h que iniciará en 2028.

Adicionalmente, se buscan establecer medidas para el orden de los procesos tarifarios de transmisión y distribución, “fijando plazos que permitan evitar retrasos y reliquidaciones, además de incorporar mecanismos para que las empresas corrijan eventuales errores y restituyan montos a los clientes”.

El tercer punto propone fortalecer la seguridad y calidad del suministro de electricidad “con medidas que permitan anticipar situaciones de alta demanda o contingencias climáticas que puedan generar congestión en los sistemas y eventuales interrupciones del servicio”.