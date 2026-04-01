Comenzó a regir uso obligatorio de mascarilla en servicios de urgencia públicos y privados: ¿Quiénes deben usarla?

La medida se enmarca en la Campaña de Invierno, cuya estrategia busca "enfrentar la alta circulación de virus respiratorios".

A partir de este miércoles 1 de abril comenzó a regir la norma sobre el uso de mascarilla obligatorio en servicios de salud públicos y privados.

La decisión fue informada por el Ministerio de Salud (Minsal) y se enmarca en la estrategia de la Campaña de Invierno, que busca “enfrentar la alta circulación de virus respiratorios”.

La medida rige para los servicios de urgencia tanto del sector público como privado y se mantendrá entre el 1 de abril y el 31 de agosto.

¿Quiénes deberán usar mascarilla en servicios de salud?

El uso obligatorio de mascarilla incluye al “equipo de salud, incluyendo los profesionales, técnicos, administrativos, auxiliares y alumnos en práctica, además de pacientes y todas las personas que se encuentran en los dispositivos de la red asistencial”.

El Minsal señaló que para cumplir con la disposición, las mascarillas recomendadas son las médicas, quirúrgicas, de procedimiento y de tres pliegues, además de los respiradores de alta eficiencia tipo N95, KN95 y equivalentes.

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, comentó que “esta decisión se tomó porque a medida que nos acercamos al invierno, aumenta la circulación de virus respiratorios y debemos prevenir al máximo los contagios. Incluso recomendamos que, de sentirse enfermos, resfriados o ir a un lugar aglomerado, también consideren usar mascarilla, sin olvidar nunca el lavado de manos y estornudar en el antebrazo. El uso obligatorio de las mascarillas en urgencias se extenderá hasta el 31 de agosto o hasta que las condiciones epidemiológicas permitan su suspensión”.