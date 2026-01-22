Coletazos en minería por biministerio: Cámara Minera manifiesta preocupación por no tener cartera especializada

El presidente del gremio, Manuel Viera, cuestionó en CNN Chile Radio la decisión de unificar ambas carteras bajo un solo ministro. Apuntó a la falta de dedicación exclusiva para el sector y a los riesgos que esto implica en un contexto de alta burocracia y grandes desafíos para la industria.

La decisión del presidente electo José Antonio Kast de designar a Daniel Mas como biministro para liderar las carteras de Economía y Minería ha generado reparos en el gremio minero, las voces opositoras a la decisión apuntan principalmente a la ausencia de dedicación exclusiva para un sector considerado estratégico.

Así lo expresó el presidente de la Cámara Minera de Chile, Manuel Viera, quien afirmó que la medida provocó inquietud y frustración en el rubro, pese a reconocer la trayectoria del ministro designado, Daniel Mas. “Chile es un país minero y la minería es el sector que más genera divisas, por lo tanto, merece un ministerio con foco propio… El problema no es la persona, sino el diseño institucional”, apuntó.

Desde una mirada analítica Viera sostuvo que la minería enfrenta desafíos de gran magnitud que requieren atención permanente, en especial en un contexto marcado por la excesiva burocracia estatal. Según explicó, la industria mantiene una cartera de inversiones cercana a los US$104 mil millones, de los cuales, “tenemos más de 10 mil millones de dólares estancados en permisos”, situación que afecta directamente el desarrollo económico del país.

No obstante, el dirigente también planteó una lectura alternativa frente al biministerio, apelando a observar el escenario desde el “vaso menos lleno”. En ese sentido, señaló que desde la cartera de Economía se entiende que se trabajará con fuerza en el plano microeconómico, enfocado en reducir regulaciones, aliviar cargas administrativas y simplificar procesos, una tarea que tiene un carácter multisectorial y que no se limita únicamente a la minería.

Bajo ese análisis, Viera indicó que, “al tener Economía y Minería juntas, las decisiones podrían ser más ágiles”, en la toma de decisiones, considerando que uno de los principales problemas del sector es precisamente la burocracia. A su juicio, la concentración de ambas carteras en una sola autoridad podría facilitar la coordinación política necesaria para destrabar proyectos y acelerar definiciones que hoy se dilatan en el aparato estatal.

“Desde afuera ven la decisión con extrañeza”

En el ámbito internacional, el presidente de la Cámara Minera sostuvo que la figura del biministerio ha sido observada con atención y cierta extrañeza por otros países mineros. Indicó que Chile continúa siendo un referente en políticas públicas del sector, al punto de que México se encuentra implementando un modelo de royalty inspirado en la experiencia chilena.

Asimismo, Viera destacó que Argentina ha avanzado con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lo que le ha permitido atraer una importante cartera de inversión minera, mientras que Perú mantiene un portafolio amplio de nuevos proyectos en desarrollo. En ese contexto, explicó que estos países observan las decisiones adoptadas por Chile como una señal relevante respecto de las prioridades políticas que se asignan a la minería.

Desde esa comparación regional, el dirigente advirtió que la burocracia chilena se ha transformado en un factor crítico frente a vecinos que han avanzado en modelos más ágiles para autorizar inversiones: “Nuestros vecinos están creciendo mucho más que Chile y eso se observa desde afuera.”

¿Qué espera el sector minero para los próximos meses?

En el plano interno, Viera reconoció que existía una expectativa clara de contar con un ministro de Minería con dedicación exclusiva, lo que explica la frustración generada tras confirmarse la unión de ambas carteras. Señaló que el diseño original del nuevo gobierno apuntaba en esa dirección y que el cambio de último momento sorprendió a los gremios del sector.

En ese contexto, el dirigente advirtió que uno de los riesgos del nuevo esquema es seguir abordando la minería únicamente como una fuente de recaudación fiscal. “Basta de mirar a la minería como una vaca lechera”, sostuvo, enfatizando que el sector requiere políticas públicas orientadas a su desarrollo, fomento e inversión, más que un enfoque centrado solo en la extracción de recursos.

Pese a las críticas, Viera apuntó que la Cámara Minera mantendrá una postura institucional y de apoyo al ministro designado, destacando que el éxito de su gestión será también el del país.

El presidente de la Cámara Minera de Chile sostuvo que más allá de la estructura ministerial, el desafío central para el nuevo gobierno será reducir las permisologías y modernizar el funcionamiento del Estado, un factor que, a su juicio, será determinante para recuperar la inversión minera y el crecimiento económico.